„Lieber Hund als Kind?“: Pulker-Rücktritt gefordert

Jetzt gibt es die erste Rücktrittsforderung für den Wirte-Chef der WKÖ, der sagte: "Ein Gast mit Hund ist mir lieber als ein Gast mit Kind".

Die Aussage von Wirte-Chef Mario Pulker "Ein Gast mit Hund ist mir lieber als ein Gast mit Kind" sorgt für Mega-Aufregung im ganzen Land, oe24 berichtete. Familien gehen auf die Barrikaden: "So züchtet man eine kinderfeindliche Gesellschaft!"

Jetzt gibt es die erste Rücktrittsforderung für den Obmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer.

Matznetter: "Mario Pulker disqualifiziert sich selbst"

„Das ist kein Ausrutscher, sondern ein Tiefpunkt“, wettert Christoph Matznetter, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands (SWV). „Wer so redet, spaltet die Gesellschaft und stellt Ideologie über wirtschaftliche Vernunft. Kinder als Problem darzustellen, ist respektlos, rückwärtsgewandt und in keiner Weise tragbar.“

„Kinder sind unsere Zukunft und keine Störfaktoren!“

„Kinder sind unsere Zukunft und keine Störfaktoren!“, sagt auch SWV-Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft, Günter Löffler. „Wir im SWV wissen: Eine gute Gastronomie erkennt man nicht an der Stille im Lokal, sondern an der Herzlichkeit, mit der Menschen – ob groß oder klein – willkommen geheißen werden.“

Dass ausgerechnet der Obmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer eine derartige Entgleisung von sich gebe, sei nicht nur unsensibel. Es sei auch ein fatales Signal an tausende Mitarbeiter:innen und Gäste in Österreichs Gastgewerbe.

„Wer so etwas sagt, hat seine Verantwortung nicht verstanden“, sagt Matznetter.