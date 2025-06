"Ein Gast mit Hund ist mir lieber als einer mit Kind!" - Wirbel um Wirte-Chef

Die Aussage von Wirte-Chef Mario Pulker: "Ein Gast mit Hund ist mir lieber als ein Gast mit Kind" sorgt für Mega-Aufregung im ganzen Land. Familien gehen auf die Barrikaden: "So züchtet man eine kinderfeindliche Gesellschaft!"

Der oberste Gastronomie-Vertreter Österreichs, Mario Pulker, sorgt mit einer provokanten Aussage für Aufruhr: "Ein Gast mit Hund ist mir lieber als ein Gast mit Kind".

Das ist sehr allgemein ausgedrückt und fiel gegenüber dem "Standard". Von vielen wird die Aussage so verstanden: Hunde willkommen, Kinder bitte draußen bleiben!

Widerstand: Schwarze Liste für kinderunfreundliche Wirte

Der Katholische Familienverband ist empört. "Kinder sind unsere Zukunft – und zahlen später Ihre Pension!", sagt Peter Pitzinger. Er droht schon: eine schwarze Liste der kinderunfreundlichen Wirte!

Es geht um Eltern, die Kinder nicht im Griff haben

Doch Pulker bleibt hart. "Wenn Eltern ihre Kinder nicht im Griff haben, sollen sie woanders hingehen!", kontert er. Eine Umfrage gibt ihm Rückendeckung: 55 % der Österreicher hätten nichts gegen ein Kinder-Verbot in Lokalen.

"Italien macht’s besser – aber wir vertreiben Familien!"

Während in Österreich diskutiert wird, wo Kinder stören, gehören sie in Italien einfach dazu. "Dort werden Kinder nie als Problem gesehen!", kritisiert Pitzinger. Sein Vorwurf: "Wenn wir sie nur noch in Fastfood-Restaurants parken, lernen sie nie, wie man sich benimmt!"

Jetzt schlägt der Familienverband zurück – mit einer "Kinder-Willkommen-Gastro-Liste" für Eltern. Infos an: info-noe@familie.at

Denn eines sei klar: Wer heute Kinder aus Gaststätten verbannt, wird morgen keine Gäste mehr haben!