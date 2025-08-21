Trump lässt Grenzzaun zu Mexiko jetzt schwarz streichen

US-Präsident Donald Trump lässt den Grenzzaun zu Mexiko schwarz streichen, der Grund lässt einen fassungslos staunen.

Auf Wunsch von Donald Trump soll der Grenzzaun zu Mexiko schwarz gefärbt werden – damit das Metall zu heiß zum Herüberklettern wird.

Außerdem für Rostschutz

Nach Angaben von Heimatschutzministerin Kristi Noem solle die Maßnahme entlang der gesamten Südgrenze umgesetzt werden, um das Überklettern zu erschweren. Die Ministerin erklärte bei einem Besuch an der Grenze, der Präsident wisse, dass sich schwarz gestrichene Flächen in großer Hitze stärker aufheizten. Grenzschutzchef Mike Banks ergänzte, die Farbe diene zusätzlich als Rostschutz.

46 Milliarden Dollar

Noem betonte, der Zaun aus meterhohen Metallsäulen sei ohnehin „sehr schwer zu erklimmen“ und durch seine Bauweise fast unmöglich zu untergraben. Trump hatte den Bau des Grenzzauns bereits in seiner ersten Amtszeit vorangetrieben und wolle ihn nun fertigstellen. Nach Angaben von AP News investiert die US-Regierung dafür weitere 46 Milliarden Dollar. Derzeit werde täglich eine halbe Meile des Zauns ergänzt, zudem arbeite man an wassergebundenen Abschnitten am Rio Grande in Texas.