Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.350 aktien down -0.73% Andritz AG 61.95 aktien down -0.4% BAWAG Group AG 113.60 aktien up +0.62% CA Immobilien Anlagen AG 23.200 aktien down -1.28% CPI Europe AG 18.800 aktien down -0.11% DO & CO Aktiengesellschaft 225.00 aktien up +0.9% EVN AG 23.850 aktien down -1.04% Erste Group Bank AG 87.15 aktien down -0.4% Lenzing AG 27.200 aktien down -1.27% Mayr-Melnhof Karton AG 82.10 aktien equal +0% OMV AG 48.460 aktien up +0.33% Oesterreichische Post AG 29.050 aktien down -0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.780 aktien up +0.33% SBO AG 28.450 aktien down -3.56% Telekom Austria AG 9.530 aktien down -0.63% UNIQA Insurance Group AG 13.000 aktien down -0.15% VERBUND AG Kat. A 62.65 aktien down -0.4% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.450 aktien down -0.11% Wienerberger AG 31.700 aktien down -1.61% voestalpine AG 27.640 aktien down -2.12%
  1. oe24.at
  2. Business
Post stellt Paket-Zustellung in die USA ein
© W. Streitfelder für Österreichische Post AG

Chaos durch Trump

Post stellt Paket-Zustellung in die USA ein

21.08.25, 09:51
Teilen

Die Österreichische Post stellt mit 26. August die Zustellung von Paketen in die USA (inklusive Puerto Rico) großteils ein. 

Der letzte Tag für die Aufgabe ist somit Montag, der 25. August. Als Grund nennt das börsennotierte, teilstaatliche Unternehmen die Änderungen der Zollbestimmungen in den Vereinigten Staaten.

Ausgenommen sind Geschenksendungen von Privatpersonen mit einem Wert von unter 100 Dollar, die auch als Geschenk gekennzeichnet sind. Dokumentensendungen sind von diesen Regelungen ebenfalls nicht betroffen. Und es gibt noch eine Ausnahme: Warensendungen können weiterhin mit dem Produkt "Post Express International" in die USA versendet werden, da diese Sendungen laut Post einer anderen Abfertigungsart unterliegen.

800 Dollar-Zollfrei-Regelung wurde abgeschafft

"Die Regelung, dass Waren mit einem Wert unter 800 US-Dollar zoll- und steuerfrei in die USA importiert werden dürfen, wurde abgeschafft. Gleichzeitig wurden die Prozesse der postalischen Verzollung geändert und es liegen derzeit noch keine ausreichenden Informationen über die zukünftig notwendigen Zollabfertigungsverfahren vor.", teilte die Post am Donnerstag mit. Diese Verschärfung von Seiten der US-Regierung stelle sämtliche Postgesellschaften weltweit beim Warenversand in die USA vor große Herausforderungen.

Post-Generaldirektor Walter Oblin erklärte kürzlich bei der Präsentation der Halbjahres-Bilanz, die direkten Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump seien für die Post gering, jährlich würde eine sechsstellige Zahl an Postsendungen in die USA gehen. Mehrere europäische Postunternehmen wie die norwegische Posten Bring, die schwedisch-dänische PostNord und die belgische bpost teilten bereits gestern mit, ihre Paketsendungen in die USA vorübergehend auszusetzen. Auch die Österreichische Post sprach heute von einer temporären Maßnahme.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden