Trump und Musk im Käfigkampf-Fieber

Donald Trump (78) hat am Samstagabend bei einem UFC-Kampf in Miami für Aufsehen gesorgt.

Der US-Präsident genoss den Auftritt sichtlich – und ließ den Sport fast zur Nebensache werden. Immer wieder winkte er den jubelnden Fans zu und sonnte sich im Rampenlicht.

Mit ihm im Publikum: Seine Enkel Kai (17), Donald J. Trump III (16) und Tristan (13), UFC-Chef Dana White sowie Elon Musk – der seinen Sohn X auf den Schultern trug.

Trump verfolgte den Federgewichts-Titelkampf zwischen dem Australier Alexander Volkanovski und dem Brasilianer Diego Lopes. Die UFC und der Republikaner pflegen eine lange, enge Beziehung. Trump war schon bei zahlreichen Veranstaltungen zu Gast, UFC-Boss White gilt als bekennender Unterstützer des Politikers.

Schon in den frühen 2000er Jahren ließ Trump in seinem „Taj Mahal“ in Atlantic City Kämpfe austragen – zu einer Zeit, als Senator John McCain versuchte, den Sport zu verbieten.