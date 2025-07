UFO-Verschwörung? Riesiger Brand bei Area 51

Ein gewaltiger Flächenbrand hält derzeit den US-Bundesstaat Nevada in Atem – und sorgt gleichzeitig bei UFO-Verschwörungstheoretikern für Alarmstimmung.

Denn das Feuer wütet nur wenige Kilometer von der geheimnisvollen Militärbasis Area 51 entfernt.

Wie die zuständigen Behörden mitteilen, wurde das sogenannte „Gothic Fire“ durch einen Blitzeinschlag am 4. Juli in Clark County ausgelöst. Seitdem hat sich das Feuer von zunächst 9.000 auf mittlerweile über 35.000 Acres (rund 14.000 Hektar) ausgedehnt. Der Brand tobt aktuell auf einem Teil des Nevada Test and Training Range, jenem Sperrgebiet, das auch für Atomtests genutzt wird.

Obwohl sich dicke Rauchschwaden bereits bis nach Las Vegas ausgebreitet haben, geben die Behörden bislang Entwarnung: Es bestehe keine akute Gefahr für Anwohner, Evakuierungen seien derzeit nicht geplant.

Verschwörungstheorien

Doch der Standort des Feuers befeuert wilde Theorien: Area 51 liegt nur rund 24 Kilometer vom Brandherd entfernt. Aufnahmen des YouTubers „Explore With Us“, der eine Überwachungskamera auf einem Privatgrundstück nahe des Ortes Rachel betreibt, zeigen Rauchschwaden am Horizont, die sich offenbar in Richtung der streng abgeschirmten Luftwaffenbasis bewegen.

Für Verschwörungstheoretiker ein gefundenes Fressen. In sozialen Medien wird bereits spekuliert, ob der Brand möglicherweise dazu genutzt werde, um „Beweise für außerirdisches Leben“ zu vernichten – eine seit Jahrzehnten verbreitete Behauptung über Area 51, die nie bewiesen wurde.

Das Bureau of Land Management, das die Brandbekämpfung koordiniert, betont, dass das Feuer weiterhin nicht unter Kontrolle sei – doch von offiziellen Stellen gibt es bislang keinerlei Hinweise darauf, dass Einrichtungen auf dem Gelände der Area 51 betroffen sind.