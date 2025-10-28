Waffenruhe-Bruch: Netanyahu ordnet Angriffe auf den Gazastreifen an

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Armee angewiesen, sofort „intensive Angriffe“ im Gazastreifen auszuführen.

Das teilt sein Büro nach einer Sicherheitsberatung mit, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

"Intensive Angriffe" - sofort

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Armee angewiesen, sofort "intensive Angriffe" im Gazastreifen auszuführen. Die Terror-Organisation Hamas hat offenbar erneut die Waffenruhe im Gazastreifen gebrochen. Darauf reagiert der israelische Premier Netanyahu jetzt.

Schüsse auf Soldaten, Leichenübergabe

Nachdem weitere sterbliche Überreste der Hamas-Geiseln am Montag übergeben wurden, kam bereits der Vorwurf auf, dass die islamistische Terror-Organisation die Vereinbarung des Trump-Deals gebrochen habe. Am Dienstag sollen die Hamas auch noch das Feuer auf israelische Streitkräfte im südlichen Gazastreifen eröffnet haben. Das dürfte für Israel gereicht haben, um gegen den Erzfeind wieder vorgehen zu können.

Waffenruhe seit 10. Oktober

Seit Beginn einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am 10. Oktober im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump gab es immer wieder tödliche Zwischenfälle. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bereits mehr als 90 Palästinenser getötet.