Windsor-Wirbel: Trump bekam verbogene Gold-Gabel

Die Augen der Welt richten sich heute auf Windsor, wo US-Präsident Donald Trump zu einem historischen zweiten Staatsbesuch in Großbritannien zu Gast ist.

Festlicher könnte das Ambiente kaum sein: Auf feinstem Mahagoni-Holz funkeln Kristallgläser und goldenes Geschirr. Doch ausgerechnet ein Detail sorgt für Stirnrunzeln – der linke Zacken von Trumps zweiter Gabel, bestimmt für den Hauptgang, ist verbogen. Wie es zu diesem kleinen Fauxpas kam, bleibt unklar.

Das Staatsbankett selbst steht ganz im Zeichen kulinarischer Raffinesse. Zum Auftakt wird eine Wasserkräuter-Panna Cotta mit Wachtel-Eiern auf Parmesan-Sablé gereicht. Als Hauptgang folgt eine Ballotine vom Bauernhuhn im Zucchinimantel, begleitet von Feuerbohnen, würzigem Kürbis mit gerösteten Kernen, Mangold in Butter und sogenannten schmelzenden Kartoffeln. Den süßen Abschluss bildet eine Eis-Bombe „Cardinal“.

Top-Weinauswahl

Auch die Weinauswahl ist hochkarätig. Unter anderem werden ein Corton-Charlemagne Grand Cru 2018 von Domaine Bonneau du Martray, ein Monte Bello 2000 von Ridge Vineyards sowie ein 1998er Pol Roger Extra Cuvée de Réserve serviert. Den Auftakt macht ein Cuvée 2016 vom englischen Wiston Estate.

Während die britische Gastgeberseite den Staatsgast mit erlesenem Menü und feierlichem Rahmen empfängt, zeigt ein kleiner Gabel-Gau, dass selbst bei streng durchchoreografierten Staatsbanketten Überraschungen nicht ausgeschlossen sind.