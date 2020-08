Wespen-Attacke auf Schulhof: 13 Schüler in Klinik

Der Rettungsdienst versorgte die Schüler.

Schock in Nordrhein-Westfalen! Am Montag kam es zu einer Wespen-Attacke auf dem Schulhof der Adolf-Reichwein-Gesamtschule in Lüdenscheid (Märkischer Kreis). 16 Schüler wurden von den wild gewordenen Insekten durch Stiche verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Angriffs-Opfer, wie "Bild" berichtet. 13 von ihnen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die anderen drei Schüler konnten ihren Eltern übergeben werden.

Ein Kind erlitt etwas schwerere Verletzungen. Allerdings gab es bei keinem der Schüler ein Anzeichen auf eine gefährliche allergische Reaktion. Feuerwehrsprecher Jörg Weber sagte zu "Bild": "Die Betroffenen waren in Hals und Gesicht gestochen worden. Was den Angriff der Wespen ausgelöst hat, ist noch unklar."

Offenbar war gerade Pause, als die Insekten plötzlich angriffen. Die gestochenen Schüler flüchteten sich in die Pausenhalle und die Sanitärräume. Panik war wohl nicht ausgebrochen.

Noch ist unklar, warum die Wespen angegriffen haben. In der Nähe der Schule wurde ein Wespennest entdeckt. Mehrere Rettungswagen waren vor Ort. Auch die Polizei unterstützte den Einsatz.