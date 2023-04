'Westen in Gefahr': Briten warnen vor Russen-Hackern

Gefahr von Störungen der Infrastruktur

Die britische Cyberabwehrbehörde warnte am Mittwoch vor einer neuen Bedrohung für die kritische nationale Infrastruktur des Westens durch Hacker, die mit Russland und dessen Krieg gegen die Ukraine sympathisieren

''Zerstörerische Wirkung auf Infrastruktur''

Bisher hätten mit Russland verbündete "Hacktivisten" weitgehend harmlose Online-Kampagnen durchgeführt, bei denen prominente öffentliche Websites verunstaltet oder vom Netz genommen wurden. Einige dieser Gruppen haben jedoch aktiv Pläne geschmiedet, wie sie in der realen Welt mehr Schaden anrichten können, so das britische National Cyber Security Centre (NCSC), das zum Abhördienst GCHQ gehört, in einer Warnung.

Hacker hackte Hacker-Seite

"Einige haben den Wunsch geäußert, eine größere Störung und zerstörerische Wirkung gegen westliche kritische nationale Infrastrukturen zu erzielen, auch in Großbritannien", so das NCSC. "Wir gehen davon aus, dass diese Gruppen nach Gelegenheiten suchen werden, um eine solche Wirkung zu erzielen, insbesondere wenn die Systeme schlecht geschützt sind", heißt es in der Warnung, die anlässlich einer zweitägigen Konferenz des NCSC und des GCHQ in Belfast an die Presse weitergegeben wurde.

Hacker sind "wenig berechenbar"

Obwohl solche Gruppen ideologisch motiviert sind und sich an den Interessen des russischen Staates orientieren, unterliegen sie "keiner formalen staatlichen Kontrolle", heißt es in der Warnung. "Das macht sie weniger berechenbar."

Ein erfolgreicher Cyberangriff auf kritische nationale Infrastrukturen wie das Energienetz oder die Wasserversorgung könnte sehr zerstörerisch sein und schwere reale Schäden anrichten. In der NCSC-Warnung heißt es, dass derartige Angriffe, die in der Regel ein hohes Maß an technischen Fähigkeiten und Ressourcen erfordern, von Hacktivistengruppen "ohne externe Unterstützung" wahrscheinlich nicht durchgeführt werden können, dass sie aber "mit der Zeit effektiver werden können". Diese Unterstützung könnte jedoch bereits vorhanden sein.

Geheimdokumente offenbaren erfolgreiches Eindringen

Unter den Dutzenden von streng geheimen US-Geheimdienstdokumenten, die in den letzten Wochen online gestellt wurden, befand sich auch ein als "streng geheim" gekennzeichnetes Dokument, in dem davor gewarnt wurde, dass eine pro-russische Hackergruppe namens "Zarya" in die Netzwerke der kanadischen Gasinfrastruktur eingedrungen sei.

Laut diesem "streng geheimen" Dokument, von dem Reuters eine Kopie einsehen konnte, hat die Gruppe Beamten des russischen Geheimdienstes FSB Screenshots als Beweis dafür vorgelegt, dass sie in der Lage war, "den Ventildruck zu erhöhen, Alarme zu deaktivieren und eine Notabschaltung einer nicht näher bezeichneten Gasverteilungsstation einzuleiten".

Reuters hat die Echtheit der Dokumente nicht unabhängig überprüft. Eine Reihe von Ländern hat den Wahrheitsgehalt einiger der Dokumente angezweifelt, darunter Großbritannien, das erklärte, die Informationen enthielten "ein hohes Maß an Ungenauigkeit".