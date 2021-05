Wieder Raketenalarm in Tel Aviv

In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist am Donnerstag erneut Raketenalarm ausgelöst worden.

Tel Aviv, Israel. Auch am Donnerstag waren erneut Warnsirenen über der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv zu hören. In der bereits fünften Angriffswelle der Hamas seit Dienstagabend wurde die Stadt wieder beschossen. In der Nacht zum Mittwoch wurde Israel Wirtschaftszentrum so stark mit Raketen beschossen wie noch nie zuvor.

Videos in den sozialen Medien zeigen den erneuten Raketen-Terror der Hamas gegen Tel Aviv am Donnerstag:

Video of the rockets in Tel Aviv, moments ago pic.twitter.com/HnJLAdgo84 — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) May 13, 2021

Mehr dazu in Kürze ...