Putin-Auftritt in einem Sportzentrum
© Instagram/zdorovoe_otechestvo

Debatte nach Video

Wieder Spekulationen um Putins Gesundheit

11.11.25, 16:14
Ein neues Video des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat erneut Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst.

Bei einem Auftritt in einer Sporthalle in der Stadt Samara fiel Beobachtern auf, dass Putins Hände "geschwollen" und mit "aufgeblähten" Venen wirkten. Laut "Newsweek" berichtet in dem Clip die Vorsitzende der Bewegung "Gesundes Vaterland", Ekaterina Leshchinskaya, dem Kreml-Chef über eine Initiative zum Stopp von Vapen (Anm. E-Zigaretten rauchen) in Russland. Laut Kreml habe die Veranstaltung am 6. November stattgefunden.

"Social-Media-User fragen sich, was mit den Händen des russischen Diktators los ist – sie scheinen extrem schmerzhaft", schreibt das Nachrichtenmedium "Nexta" via Plattform X. Auch der ehemalige ukrainische Berater Anton Gerashchenko griff die Szene auf: "Was ist mit Putins Händen in diesem Video?", schreibt er. In sozialen Medien wurde der Clip intensiv diskutiert, Nutzer äußerten Zweifel an Putins angeblich makelloser Gesundheit.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs kursieren immer wieder Gerüchte, der 73-jährige Kremlchef leide an schweren Krankheiten wie Krebs oder neurologischen Störungen – Behauptungen, die der Kreml regelmäßig dementiert. Putin selbst präsentierte sich stets als sportlich und vital, etwa durch Aufnahmen beim Judo oder Reiten.

Debatte um Putins Gesundheit hält an

Bereits in den vergangenen Jahren hatte es ähnliche Spekulationen gegeben: 2022 etwa, als er sich bei einem Gespräch auffällig am Tisch festhielt, oder 2024, als etwa Gerashchenko auf X schrieb, dass Aufnahmen zeigten, wie Putins Hände "sich nicht bewegen und aussehen, als wären sie vom Körper losgelöst".

Trotz wiederholter Dementis hält die Debatte an – oft heizen neue Videos von Putins öffentlichen Auftritten die Spekulationen erneut an. User und Experten schauen sich die Clips auf mögliche Anzeichen einer Erkrankung genau an.

