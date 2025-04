Bisher deutlichstes Signal: Steht Putin vor einem möglichen Rücktritt?

Der russische Präsident Vladimir Putin hat sein bisher deutlichstes Signal gegeben, dass er zum Rücktritt bereit ist - er sagte, er habe „keine Angst, das Land“ an Russlands neue Elite zu übergeben.

Der 72-jährige machte diese bahnbrechenden Äußerungen, während er einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher lobte, der beschuldigt wird, am Massaker von Butscha beteiligt gewesen zu sein. In Butscha wurden 2022 rund 500 Menschen ermordet - die ukrainische Stadt wird international zum Sinnbild russischer Kriegsverbrechen.

Nachfolger als Kriegsverbrecher?

Der 27-jährige mutmaßliche Folterer Nursultan Mussagalejew, der vom Kreml als künftiger Politiker in Frage kommt, saß bei einer Heldenverehrung in Moskau Schulter an Schulter mit Putin. Obwohl die Ukraine ihn beschuldigte, „gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges“ verstoßen zu haben, wurde dem angeblichen Tyrannen von Butscha ein Ehrenplatz neben dem Kremlchef eingeräumt.

"Land an solche Leute übergeben"

Putin selbst ignorierte die Anschuldigungen gegen Mussagalejew und erklärte stattdessen: "Das ist das Volk, das ist die Elite, die Zukunft des Landes liegt in ihren Händen. Und ich habe keine Angst, das Land an solche Leute zu übergeben", das berichtet "The Sun".

Diese Aussage ist eines der deutlichsten Signale dafür, dass Putin sein Leben nach einem möglichen Rücktritt plant - und möglicherweise Kriegsverbrecher heranzieht, die Russland an seiner Stelle regieren sollen.

Mussagalejew soll die Folterung eines 29-jährigen Zivilisten an einem Kontrollpunkt in Butscha angeordnet haben - ein Mann, der später in einen Wald gebracht und erschossen wurde. Trotzdem lobte Putin ihn und andere Teilnehmer des Programms „Zeit für Helden“ als die nächste Generation von Führungskräften.

"Vaterland" müsse verteidigt werden

Er nahm sogar die alte Garde ins Visier und sagte, Russlands künftige Elite solle nicht aus reichen Oligarchen bestehen, die Geld „gestohlen“ hätten, sondern aus Männern wie Mussagalejew, „die das Vaterland verteidigen“.

Die schockierende Bestätigung kommt inmitten von wilden Spekulationen, dass Putin sich darauf vorbereitet, nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze abzutreten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj behauptete zuletzt sogar: „Putin wird bald sterben, und das ist eine Tatsache“. Er beschuldigte den Kreml, den schlechten Gesundheitszustand des Diktators zu verheimlichen.

Spekulationen über Putins Gesundheit

Putin - über den seit langem gemunkelt wird, dass er an Krebs oder Parkinson leidet - wurde in den vergangenen Jahren mit zitternden Händen, geschwollenem Gesicht, undeutlicher Sprache und zuckenden Beinen gesichtet. Manche glauben, dass er jetzt bei wichtigen Ereignissen Körperdoubles einsetzt.

Unterdessen warnen Experten, dass Russland ins Chaos stürzen könnte, wenn Putin geht. Der ehemalige Kreml-Berater Nikolay Petrov sagte der Zeitung "The Sun", dass Putins Regime „seinen Schöpfer wahrscheinlich nicht überleben wird“ und warnte: „Die Eliten sind Geiseln Putins, absolut abhängig von ihm“.

Wenn er zurücktritt, dann ...

Sollte Putin zurücktreten oder sterben, werde „ein interner Kampf um die Macht beginnen“, der sogar zu einem „militärisch unterstützten Aufstieg an die Spitze“ führen könne - als möglichen Kandidaten nannte er den tschetschenischen Warlord Ramsan Kadyrow.

Petrov glaubt, dass die autoritäre Struktur des Kremls schnell zerbröckeln könnte, und sagte: „Die Zukunft nach Putin wird wahrscheinlich nicht besser sein als die jetzige“. Obwohl der Kreml nach außen hin den Anschein erweckt, er habe alles unter Kontrolle, hat er bereits begonnen, sich auf den Niedergang des alternden Machthabers einzustellen.

Petrow sagte außerdem: „Putin altert, und unabhängig von seiner körperlichen Verfassung, in die er viel investiert, hört er allmählich auf, ein autokratischer Zar zu sein.“