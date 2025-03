Wutanfall bei erstem Date: Frau rastet aus und schlägt mit Faust auf Tisch

Wie stellst du dir deinen Partner vor? Eine Frage, die man für gewöhnlich bei einem ersten Date stellen kann. Doch genau DIE führte bei einem jungen Mann in einer Datesituation zur Eskalation! Auf TikTok lässt er jetzt seinen Frust raus...

Ein junger Mann aus den USA ließ sein Date einfach sitzen, weil ihr seine Antwort auf die Frage "Wie stellst du dir deinen Partner vor" nicht gefallen hatte. Denn seine Gesellschaft rastete komplett aus, als er ihrer Frage auswich.

"Wie stellst du dir deinen Partner vor?"

@solodolobcyolo - ein junger Mann aus den USA erzählt, kurz nachdem er sein Date im Kaffeehaus sitzen hat lassen, wie das Gespräch abgelaufen ist, bevor er einfach aufgestanden und gegangen ist. Sein Date fragte ihn nämlich: "Wie stellst du dir deinen Traumpartner vor?"

Und er antwortete daraufhin, dass er keine bestimmten Vorstellungen konkretisieren wolle, weil die Menschen seiner Erfahrung nach dazu neigen, diesem Verhalten in der Datingphase nachzuahmen: „Ehrlich gesagt, meiner Erfahrung nach versuchen die Leute oft, in die Form dessen zu passen, was ich beschreibe, und versuchen, sich ideal für mich zu machen. Aber da, wo ich im Leben stehe, und da ich älter werde, möchte ich wirklich jemanden finden, der von Natur aus zu mir passt. Wenn mich also jemand danach fragt, antworte ich am liebsten, dass ich jemanden suche, der selbstbewusst ist und so sein will, wie er ist. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn nicht, dann nicht.“ Das ergibt auch irgendwo Sinn.

Plötzlicher Ausraster

Doch die Reaktion des Gegenübers war nicht sonderlich erfreut darüber. Im Gegenteil, denn die Antwort lautete: "Nicht jeder ist manipulativ!" Die junge Frau schlug dabei mit der Faust auf den Tisch und fuhr mit der Aufregung fort.

Der TikToker blieb ruhig und wartete, bis sie sich beruhigte, stand auf und sagte nur: "Ich glaube, das wird nichts", und verließ das Lokal.

Er erzählte, dass er dort saß und einer erwachsenen fremden Person bei ihrem Wutanfall zusah.

"Und jetzt suche ich nach einem Kaffee, weil ich nicht einmal dazu gekommen bin, einen zu bestellen, bevor eine Szene gemacht wurde."

Die Kommentare fielen größtenteils positiv aus. Einer lautete: „Das war so eine reife, offene Antwort von dir!!!.“ Und ein anderer postete: „Das ist ein großes Warnsignal. Gut für dich, dass du zu deiner Moral stehst.“