Zahl der Konklave-Teilnehmer schrumpft auf 133

Der Vatikan hat nun offiziell bestätigt, dass zwei der 135 Papst-Wähler aus Gesundheitsgründen nicht an dem am 7. Mai beginnenden Konklave teilnehmen werden.

Vatikan-Sprecher Matteo Bruni teilte am Dienstag nicht die Namen der Kardinäle mit, die dem Konklave fernbleiben werden. Früheren Medienberichten zufolge dürfte es sich um den emeritierten Erzbischof von Sarajevo, Kardinal Vinko Puljić (79), und den spanischen Kardinal Antonio Cañizares (79) handeln.

Vorbereitung laufen

Der gerichtlich verurteilte italienische Kardinal Angelo Becciu, der am heutigen Dienstag auf eine Teilnahme am Konklave verzichtet hatte, stand nicht auf der Liste der offiziell wahlberechtigten Kardinäle. Becciu hatte die Gültigkeit der Liste allerdings bestritten und seine Unschuld wiederholt beteuert.

Am Dienstag fand die sechste Generalkongregation der Kardinäle statt, bei dem Vorbereitungen für das Konklave getroffen wurden. 183 Kardinäle, darunter auch der emeritierte Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, beteiligten sich an der Generalkongregation, bei der es u.a. um die Herausforderungen der Weltkirche ging. Die Kardinäle dankten für die große Anteilnahme am Begräbnis von Papst Franziskus am Samstag, wie Bruni berichtete.

Briefmarkenserie zur Sedisvakanz wird angeboten

Die Vatikanische Post kündigte am Dienstag die Ausgabe einer Briefmarkenserie zur Sedisvakanz nach dem Tod von Papst Franziskus an. Die Briefmarken sind 1,25 Euro, 1,30 Euro, 2,45 Euro und 3,20 Euro wert und tragen die Aufschriften: "Sede Vacante MMXXV", "Città del Vaticano (Vatikanstadt)" und die Angabe des jeweiligen Wertes.

Die Briefmarken sind ab sofort im Handel erhältlich. Angeboten wird eine Sondermappe, in der alle vier Briefmarken zusammen mit den offiziellen Gedenkumschlägen und dem zu diesem Anlass erstellten Stempel enthalten sind. Die Mappe wird ab Freitag (2. Mai) erhältlich sein. Die Briefmarken sollen in den vatikanischen Postämtern und im Pilgerbüro am Petersplatz verkauft werden. Mit einem hohen Sammlerwert wird gerechnet.