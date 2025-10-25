DIESE Länder haben die Zeitumstellung abgeschafft

Hier verzichtet man bereits auf das lästige Ritual.
Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 26. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Damit dürften wohl wieder die Diskussionen um die Vor- und Nachteile dieser Maßnahme starten, denn ein Ende der Zeitumstellung auf EU-Ebene lässt weiter auf sich warten.
Dabei wurde der entsprechende Kommissionsvorschlag aus dem Jahr 2018 bereits im Frühjahr 2019 vom EU-Parlament abgesegnet. Seitdem wird auf einen Beschluss des Rates, also der EU-Mitgliedstaaten, gewartet. Für eine Abschaffung müssten die Mitgliedstaaten mehrheitlich zustimmen.
Außerhalb der EU verabschiedeten sich in den letzten Jahren zahlreiche Länder vom lästigen Ritual. Weltweit nutzen nur noch rund 70 Staaten die Zeitumstellung, während die Mehrheit dauerhaft bei einer Standardzeit bleibt.
Hier wurde die Umstellung abgeschafft
-
Russland
Seit 2014 verwendet Russland dauerhaft die sogenannte „Winterzeit“ (UTC+3) und verzichtete auf die Sommerzeit.
-
Türkei
Die Türkei stellte 2016 auf eine ganzjährige Zeitumstellung um und behielt die Sommerzeit dauerhaft bei.
-
Uruguay
Uruguay beendete die Zeitumstellung in den letzten zehn Jahren.
-
Aserbaidschan
Aserbaidschan hat die Zeitumstellung aufgehoben.
-
Iran
Ebenso hat der Iran die Zeitumstellung abgeschafft.
-
Jordanien
Jordanien hat die Zeitumstellung beendet.
-
Syrien
Syrien hat die Zeitumstellung abgeschafft.
-
Namibia
Namibia beendete die saisonale Zeitumstellung.
-
Mexiko
Seit 2022 verzichten die meisten Regionen Mexikos auf die Zeitumstellung, mit Ausnahme einiger Grenzgebiete zu den USA.
-
Brasilien
Brasilien hob die Zeitumstellung 2019 auf.
-
China
China nutzt trotz seiner Größe eine einzige Zeitzone (UTC+8) und verzichtet auf die Zeitumstellung.
-
Indien
Indien verzichtet auf die Zeitumstellung.
-
Japan
Japan hat die Zeitumstellung 1951 abgeschafft.
-
Südkorea
Südkorea stellte die Zeitumstellung 1988 ein.
-
Australien
In Australien verzichten die Bundesstaaten Queensland, Westaustralien und das Northern Territory auf die Zeitumstellung.
In Österreich gab es übrigens auch nicht immer die Sommerzeit. Diese wurde erst 1980 eingeführt.