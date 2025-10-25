Alles zu oe24VIP
Zeitumstellung
© Getty Images

Keine Sommerzeit

DIESE Länder haben die Zeitumstellung abgeschafft

25.10.25, 07:44
Hier verzichtet man bereits auf das lästige Ritual.

Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 26. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Damit dürften wohl wieder die Diskussionen um die Vor- und Nachteile dieser Maßnahme starten, denn ein Ende der Zeitumstellung auf EU-Ebene lässt weiter auf sich warten.

Dabei wurde der entsprechende Kommissionsvorschlag aus dem Jahr 2018 bereits im Frühjahr 2019 vom EU-Parlament abgesegnet. Seitdem wird auf einen Beschluss des Rates, also der EU-Mitgliedstaaten, gewartet. Für eine Abschaffung müssten die Mitgliedstaaten mehrheitlich zustimmen.

Außerhalb der EU verabschiedeten sich in den letzten Jahren zahlreiche Länder vom lästigen Ritual. Weltweit nutzen nur noch rund 70 Staaten die Zeitumstellung, während die Mehrheit dauerhaft bei einer Standardzeit bleibt.

Hier wurde die Umstellung abgeschafft

  • Russland
    Seit 2014 verwendet Russland dauerhaft die sogenannte „Winterzeit“ (UTC+3) und verzichtete auf die Sommerzeit.
  • Türkei
    Die Türkei stellte 2016 auf eine ganzjährige Zeitumstellung um und behielt die Sommerzeit dauerhaft bei.
  • Uruguay
    Uruguay beendete die Zeitumstellung in den letzten zehn Jahren.
  • Aserbaidschan
    Aserbaidschan hat die Zeitumstellung aufgehoben.
  • Iran
    Ebenso hat der Iran die Zeitumstellung abgeschafft.
  • Jordanien
    Jordanien hat die Zeitumstellung beendet.
  • Syrien
    Syrien hat die Zeitumstellung abgeschafft.
  • Namibia
    Namibia beendete die saisonale Zeitumstellung.
  • Mexiko
    Seit 2022 verzichten die meisten Regionen Mexikos auf die Zeitumstellung, mit Ausnahme einiger Grenzgebiete zu den USA.
  • Brasilien
    Brasilien hob die Zeitumstellung 2019 auf.
  • China
    China nutzt trotz seiner Größe eine einzige Zeitzone (UTC+8) und verzichtet auf die Zeitumstellung.
  • Indien
    Indien verzichtet auf die Zeitumstellung.
  • Japan
    Japan hat die Zeitumstellung 1951 abgeschafft.
  • Südkorea
    Südkorea stellte die Zeitumstellung 1988 ein.
  • Australien
    In Australien verzichten die Bundesstaaten Queensland, Westaustralien und das Northern Territory auf die Zeitumstellung.

In Österreich gab es übrigens auch nicht immer die Sommerzeit. Diese wurde erst 1980 eingeführt.

