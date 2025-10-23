So überstehen Sie die Zeitumstellung: Die besten Ernährungstricks

Am 26. Oktober 2025 ist es wieder so weit: Die Uhren werden auf Winterzeit zurückgestellt. Für viele bedeutet das eine Stunde extra Schlaf, andere kämpfen mit Müdigkeit, Schlafstörungen und Co. Doch mit der richtigen Ernährung bringen Sie Ihren Körper schnell wieder in Takt.

Die Zeitumstellung steht bevor und das wirkt sich auch auf unseren Körper aus. Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und ständige Müdigkeit machen vielen zu schaffen. Die innere Uhr ist durcheinander, und der Körper braucht Zeit, um sich an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Jetzt ist es besonders wichtig, ihm mit der richtigen Unterstützung zur Seite zu stehen. Mit diesen Ernährungshacks wird die Umstellung viel leichter und Sie fühlen sich schneller wieder fit!



Magnesium

Magnesium ist ein wahres Wundermittel, wenn es darum geht, den Körper auf den neuen Zeitplan vorzubereiten. Es hilft nicht nur bei der Entspannung der Muskeln, sondern beruhigt auch das Nervensystem und sorgt dafür, dass Sie nachts besser schlafen können. Magnesium steckt in vielen Lebensmitteln, die Sie einfach in Ihren Alltag integrieren können. Greifen Sie zu Kürbiskernen, Linsen oder einem warmen Kakao, um Ihrem Körper die nötige Unterstützung zu bieten.

Vitamine der B-Gruppe

© Getty Images

Vitamine aus der B-Gruppe spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung unseres Schlaf-Wach-Rhythmus. Sie helfen dabei, den Körper auf die neuen Lichtverhältnisse einzustellen und fördern die Produktion von Melatonin, dem Schlafhormon. Ein Mangel an B-Vitaminen kann dazu führen, dass Ihr Körper Schwierigkeiten hat, sich an die veränderten Bedingungen zu gewöhnen. Vollkornprodukte, grünes Blattgemüse und Nüsse sind hervorragende Quellen für B-Vitamine.

Vitamin D

Im Winter haben viele von uns einen Vitamin D-Mangel, was zu Müdigkeit und schlechter Stimmung führen kann – genau das, was wir nach der Zeitumstellung nicht brauchen. Setzen Sie deshalb auf fettreichen Fisch wie Lachs, Makrele und Hering oder integrieren Sie mehr Eier und Pilze in Ihren Speiseplan.

Ausreichend Wasser trinken

Gerade während der Zeitumstellung kann Dehydrierung Ihre Müdigkeit und Konzentrationsprobleme noch verschärfen. Also heißt es: Trinken, trinken, trinken! Trinken Sie über den Tag verteilt ausreichend Wasser, mindestens 1,5 bis 2 Liter. Achten Sie zudem darauf, koffeinreiche Getränke wie Kaffee oder Cola in Maßen zu konsumieren, da sie den Körper entwässern können.

Leichte Mahlzeiten am Abend

Wenn Sie sich an den neuen Winterzeit-Rhythmus gewöhnen, sollten Sie abends auf fettige, schwere Mahlzeiten verzichten. Die belasten die Verdauung und können den Schlaf stören. Reduzieren Sie die Portionsgrößen am Abend und setzen Sie auf ein kleines, aber nährstoffreiches Abendessen, wie eine Gemüsepfanne oder ein leichter Salat mit Fisch.

Extra-Tipp: Bewegung und frische Luft

Neben einer ausgewogenen Ernährung spielt auch Bewegung eine entscheidende Rolle dabei, wie schnell Ihr Körper die Umstellung bewältigt. Besonders in der dunklen Jahreszeit kann ein kleiner Spaziergang oder ein bisschen Sport wahre Wunder wirken, um die innere Uhr wieder richtig zu stellen.