Winterspeck ade! So kommen Sie fit und schlank durch den Winter

Die dunklen, kalten Monate stehen bevor und genau zu dieser Zeit sind wir besonders anfällig, das ein oder andere Kilo mehr auf die Waage zu bekommen. Aber keine Sorge, wir verraten Ihnen, wie Sie auch im Winter fit bleiben und den Winterspeck geschickt vermeiden können!

Während draußen die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, ist es besonders verlockend, sich auf der Couch einzukuscheln, statt die Laufschuhe zu schnüren. Kein Wunder, dass sich da schnell die ein oder andere Rundung mehr auf den Hüften ansammelt. Doch bevor Sie sich an den Spiegel stellen und sich über den unerwünschten Winterspeck ärgern, haben wir die ultimativen Tricks für Sie, wie Sie auch im Winter fit bleiben – ohne auf den Genuss verzichten zu müssen!

Essen ohne Ablenkungen

Fast jeder von uns kennt es: Das Handy in der Hand, der Fernseher läuft im Hintergrund und wir schaufeln das Essen in uns hinein. Doch genau diese Ablenkungen können dazu führen, dass wir mehr essen, als wir eigentlich brauchen. Der Grund: Unser Körper hat nicht genug Zeit, um das Sättigungsgefühl richtig wahrzunehmen.

© Getty Images

Setzen Sie sich lieber bewusst an den Tisch und genießen Sie jede Mahlzeit ohne Ablenkung! Keine Serien, keine WhatsApp-Nachrichten, kein TikTok! Wenn Sie sich voll und ganz auf das Essen konzentrieren, registriert Ihr Körper schneller, wann er satt ist – und Sie vermeiden unnötige Kalorien.

Bewegung hilft

Im Winter sinkt unsere Motivation, das Haus zu verlassen, besonders stark. Aber Bewegung ist der Schlüssel, um den Winterspeck zu vermeiden. Dabei geht es nicht darum, stundenlang im Fitnessstudio zu schuften. Vielmehr zählen die kleinen Anpassungen. Steigen Sie doch einfach eine Station früher aus dem Bus oder der U-Bahn aus und gehen den Rest zu Fuß. Ein Spaziergang in der frischen Winterluft kann Wunder wirken und auch das Depressionsrisiko senken.

Stress abbauen

© Getty Images

Die kalte Jahreszeit bringt oft auch mehr Stress mit sich. Doch Stress führt auch häufig zu Heißhungerattacken: Süßes, Salziges oder einfach alles, was schnell und gut schmeckt. Die Lösung? Entspannen Sie sich aktiv! Ob Yoga, Meditation oder ein heißes Bad – finden Sie Wege, um zur Ruhe zu kommen, ohne den Kühlschrank ständig zu plündern.

Ausreichend trinken

Im Herbst und Winter trinken wir oft weniger als im Sommer, doch gerade jetzt ist es wichtig, den Flüssigkeitshaushalt im Blick zu behalten. Wenn Sie das nächste Mal Hunger verspüren, greifen Sie zuerst zu einem Glas Wasser! Wer regelmäßig trinkt, tut nicht nur seiner Gesundheit etwas Gutes, sondern hält auch die lästigen Heißhungerattacken in Schach. Ideal für die kalte Jahreszeit: Ingwertee oder Kräuteraufgüsse – schön warm und kalorienfrei!

Die richtige Balance finden

Die kalte Jahreszeit lockt mit jeder Menge Köstlichkeiten, doch strikt darauf zu verzichten, ist auch keine gute Idee. Je mehr Dinge wir uns verbieten, desto mehr haben wir plötzlich das Bedürfnis, genau das zu tun. Statt also strikt auf Zucker oder Fett zu verzichten, sollten Sie Ihre Ernährung mit Köpfchen anpassen. Gönnen Sie sich die Leckereien, aber in Maßen. Achten Sie darauf, kleinere Portionen zu essen und sich bewusst Zeit für die Mahlzeiten zu nehmen.