Beim heimischen Möbelhändler kika/Leiner arbeitet René Benkos Signa nach der Übernahme auf Hochtouren an einer Neuaufstellung. Zugleich sind die Verhandlungen über Benkos Vision eines deutschen Warenhausriesen über die Fusion von Karstadt (gehört Signa bereits) und Kaufhof (will Signa schon lange haben) dem Vernehmen nach in der Zielgeraden.

51 Prozent

Eine Einigung mit dem nordamerikanischen Kaufhof-Eigner HBC soll laut Insidern bis spätestens Mitte August stehen. Benkos Signa soll 51 Prozent an dem neuen Unternehmen bekommen und das operative Geschäft managen, mit Karstadt-Chef Stephan Fanderl an der Spitze.