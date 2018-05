Lauda bringt Städteflüge ab 9,99 Euro

Ab 1. Juni hebt Niki Laudas neue Airline Laudamotion auch von Österreich aus ab - in neun beliebte Feriendestinationen wie Mallorca, Ibiza, Málaga, Santorin. Jetzt präsentierte Lauda aber bereits die nächste Etappe für seine junge Airline, den Winterflugplan 2018/19. Da will Lauda ganz auf Städteflüge ab Wien setzen. Die Zahl der in Wien stationierten Laudamotion-Flieger soll von vier auf acht steigen und im Angebot sind 29 Destinationen: darunter Rom, Mailand, Dublin, London, Paris, Barcelona, Madrid, Sevilla.

Lauda: "So billig wie jetzt waren Flugtickets noch nie"

Die Tickets für diese neuen Flüge sind ab 24. Mai buchbar - und zwar zur Einführung ab 9,99 Euro. "So billig wie jetzt war Fliegen für die Passagiere noch nie", sagt Lauda. Das liege am "beinharten Verdrängungswettbewerb" - etliche neue Low-Cost-Airlines starten neu ab Wien (u.a. Wizz Air, Vueling, Eurowings expandiert massiv). Lauda: "Ich bin mit Wettbewerb groß geworden, ein großer Fan davon - aber dass es mal derart intensiv wird, hätte ich mir nicht gedacht."

Laudamotion habe bisher 2.700 Flüge absolviert. Die Pünktlichkeitsrate liege bei 80 %, erläutert Laudamotion-Co-Geschäftsführer Andreas Gruber: "Beeinträchtigt werden wir zum Beispiel durch Streiks bei anderen Airlines, was sich auf den gesamten Flugverkehr auswirkt."

Diesen Sommer 2,3 Millionen Passagiere erwartet

Die Laudamotion-Flotte besteht ab 1. Juni aus 19 Fliegern - davon kommen 10 von Partner Ryanair (die Iren halten 24,9 % an Laudas Airline und wollen auf 75 % aufstocken). "Wir verhandeln jetzt mit Leasingfirmen und mit Airbus selber über neun weitere Jets", sagt Lauda. Die neuen Flugzeuge brauche er im Frühjahr 2019. "Es ist derzeit sehr schwierig, neue Flugzeuge zu bekommen, weil Airbus und Boeing komplett ausverkauft sind." Ziel bleibe aber, die Laudamotion-Flotte in drei bis fünf Jahren auf 30 bis 50 Maschinen zu vergrößern.

Diesen Sommer erwartet Lauda insgesamt 2,3 Millionen Passagiere.

Allein ab Wien rechnet er künftig bei 100 Flügen pro Woche mit rund 1,8 Millionen Fluggästen pro Jahr.