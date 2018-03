Zu wenig Flugzeuge? Das sagt Lauda

Der Countdown zum Start von Niki Laudas neuer Fluglinie läuft. Ab nächster Woche werden Laudamotion-Flüge auch direkt auf der Website www.laudamotion.com zu buchen sein. Und zwar ab Österreich, Deutschland und der Schweiz. Damit wird es dann auch die ungeduldig erwartete Information geben, ab wann und zu welchen Destinationen Laudamotion ab Wien abheben wird.



"Blöde Meldungen"

Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, soll sich Niki Lauda mit dem Kauf jedoch übernommen haben. Laut der Zeitung sollen dem Unternehmer noch Flugzeuge und Mitarbeiter fehlen. "Von ursprünglich 15 bis 20 erhofften Maschinen fliegt bisher nur eine, zehn weitere hat er nach BamS-Informationen vor Kurzem von Eurowings bekommen. Beim Personal fehlen vor allem Copiloten", schreibt BILD.



Gegenüber ÖSTERREICH bezeichnete Lauda den Zeitungsbericht als falsch: "Alles absolut falsch, ich kommentiere diese blöden Meldungen nicht. Am Freitag werde ich alles aufklären", so der ehemalige Autorennfahrer.



Niki Lauda informiert

Die Details zum Laudamotion-Start wird Lauda also am kommenden Freitag (16. März) im Rahmen eines Pressegesprächs verkünden.



Ferienziele

Ausgewählte Laudamotion-Flüge werden über Laudas Partner Condor vermarktet und sind, wie berichtet, schon seit einigen Wochen über Condor buchbar. Diese Flüge gehen vor allem ab Deutschland (u. a. Düsseldorf, Stuttgart) und der Schweiz (Basel, Zürich) vor allem nach Mallorca, Ibiza, aufs spanische Festland, auf die griechischen Inseln Korfu und Rhodos.