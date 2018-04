Wizz Air legt am Flughafen Wien los

Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air startet nun am Wiener Flughafen. Konkret geht es am 27. April 2018 los. Mit Eindhoven und Málaga kommen im Juli noch zwei weitere neue Destinationen dazu. Das Ziel lautet, in Schwechat die Nummer zwei hinter der Lufthansa-Gruppe (AUA, Eurowings) zu werden, wie Vertriebsvorstand George Michalopoulos unlängst ankündigte.

Insgesamt fünf Flugzeuge

Die ersten Wien-Flüge werden von bestehenden Wizz-Air-Basen auf Flughäfen in Osteuropa durchgeführt. Im Juni soll das erste Wizz-Flugzeug in Wien stationiert werden, im November 2018 kommen zwei weitere Maschinen dazu. Flugzeug Nummer vier und Flugzeug Nummer fünf sollen dann im ersten Quartal 2019 am Wiener Airport stationiert werden.

Offensive der Billig-Flieger