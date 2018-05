Nazi-Eklat um YouTube-Star

Es war eine feucht-fröhliche Angel-Party in Ungarn bei der YouTube-Star Marco Wagner und seine Freunde viel zu tief ins Glas geschaut haben. Schnell schlug die Stimmung um, und plötzlich gibt es Hitler-Gruß und Nazi-Parolen. Der Sänger und Kabarettist mittendrin. „Adolf Hitler, du bist die geilste Sau“, tönt Wagner lautstark im Kreise seiner Freunde. Einer der Beteiligten filmte die Aktion mit seinem Handy mit.



Späte Einsicht und Selbstanzeige bei der Polizei

Reumütig. Via Facebook entschuldigte sich Wagner gestern bei seinen Fans. Aufgrund des hohen Alkoholkonsums will sich der Sänger nicht mehr daran erinnern können, wie es dazu kam und was genau gesungen wurde. Er übernehme dafür die volle Verantwortung und entschuldigte sich bei seiner Fan-Gemeinde. Laut einem weiteren Facebook-Posting von Wagner soll er bei der Polizei Selbstanzeige erstattet haben. In Zukunft will er dem Alkohol jedenfalls entsagen. Es gilt die Unschuldsvermutung.