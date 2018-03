Letzte Tournee für EAV

"Es wird Zeit für ein Ende. Wir sind ja keine jungen Hühner mehr!" ÖSTERREICH-Leser wissen es bereits seit dem Vorjahr. Jetzt ist es fix: Die EAV geht auf große Abschieds-Tournee!



Unter dem Motto "1000 Jahre EAV" starten Klaus Eberhartinger, Thomas Spitzer und Co. am 6. Februar 2019 in der Sporthalle Fehring, die allerletzte Konzert-Reise. "Die wird zwei Jahre dauern. Und kann ja, wie bei den Stones, beliebig oft wiederholt werden", schmunzelt Eberhartinger. Zur Tour kommt auch noch eine letzte CD: "Bissig wie nie!" Der Vorverkauf bei Ticket24.at hat bereits begonnen!

Das sind die Tourdaten der EAV:



6. Februar 2019, Fehring, Sporthalle

12. März 2019, Innsbruck, Olympiahalle

13. März 2019, Bregenz, Festspielhaus

17. März 2019, Wiener Neustadt, Arena Nova

18. März 2019, St. Pölten, VAZ

20. März 2019, Linz, TipsArena

5. Mai 2019, Salzburg, SalzburgArena

6. Mai 2019, Graz, Stadthalle

Dazu kommt noch ein Wien-Konzert in der Stadthalle.