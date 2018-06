Drogenszene am Westbahnhof wächst stark

Rudolfsheim. Bei einem Lokalaugenschein am Westbahnhof hagelte es bei den beiden ÖVP-Politikern Karl Mahrer und Markus Wölbitsch Beschwerden über die Situation am Vorplatz und im Bereich des Gürtels. „Während die ÖBB im Bahnhof selbst sehr viel tun, passiert außen wenig bis nichts“, fasst Mahrer die Beschwerden zusammen – so agiere die Drogen­szene mittlerweile so aggressiv, dass Mitarbeiterinnen von Geschäften so viel Angst haben, dass sie kündigen wollen.