Lauda: Jetzt meldet sich Ehefrau Birgit

Emotionale Zeiten für Nikis Ehefrau Birgit, die ihm von Anfang an im Wiener AKH zur Seite steht. Dort koordiniert sie, wie ÖSTERREICH berichtete, die mediale Kommunikation der Ärzte. Das Interesse an Laudas Gesundheit ist weltweit groß.

Jetzt postete Birgit auf der Instagram-Seite ihrer Kunst-Foundation, die sie seit einem Jahr in der Wiener Innenstadt führt, zum ersten Mal. Das Bild mit dem Satz „Kunst ist die höchste Form der Hoffnung“ hat eine klare Botschaft an die Öffentlichkeit: Birgit Lauda glaubt an die Genesung ihres Mannes – und gibt die Hoffnung nicht auf.

Hochzeitstag

Am 25. August feiert das Paar seinen zehnten Hochzeitstag – und das mit ziemlicher Sicherheit im Spital. Laut den Ärzten wird Laudas Aufenthalt noch „mehrere Wochen“ dauern. Ende Oktober feiert Birgit Lauda dann ihren 40. Geburtstag. Und was sie sich wünscht, ist klar: Nikis Genesung.