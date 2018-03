"Soldat hat gut & richtig reagiert"

ÖSTERREICH: Was geschah vor der Residenz?



Michael Bauer: Der Mann stürzte sich ohne Vorwarnung auf den 23-jährigen Korporal, ein Tiroler, der in Wien lebt. Der Attentäter hatte ein längeres Messer, stach mehrmals auf den Soldaten ein. Die Schutzweste, die unter der Uniform getragen wird, rettete unserem Mann das Leben.



ÖSTERREICH: Zuerst setzte der Wachsoldat sein Pfefferspray ein?



Bauer: Ja, als das nichts nützte, hat er vier Schüsse abgegeben. Zwei haben den Angreifer getroffen. Unser Mann hat völlig richtig reagiert.



ÖSTERREICH: Wurde der Soldat verletzt?



Bauer: Eine Stichverletzung am Oberarm. Er ist jetzt in ­einer militärischen Einrichtung und wird betreut.