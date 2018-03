Identitären-Chef Sellner festgenommen

Die Metropolitan Police hat den österreichischen Rechtsextremen Martin Sellner am Flughafen Luton gestoppt. Die britische Version der Identitären bestätigte am Samstagabend auf Twitter die Festnahme ihres Gesinnungsgenossen.

Auch Freundin. Gleichzeitig klickten auch für Sellners Freundin Brittany Pettibone – eine amerikanische Rechtsextreme der Alt-Right-Bewegung des Trump-Strategen Steve Bannon – die Handschellen. Pettibones Festnahme wurde ebenfalls von Identitären bestätigt.

Meet @BrittPettibone, an American freelance journalist and Youtuber.

She was refused entry to the UK yesterday afternoon and detained by Border Police. All for planning to interview Tommy Robinson and listen to a speech by Martin Sellner#FreePettibone https://t.co/lvK5352zrY pic.twitter.com/xKkbcieAFk — Generation Identity (@GeneratIdentity) March 10, 2018

Rede soll trotzdem verlesen werden

Sellner wollte am Wochenende eine Rede über die „Meinungsfreiheit in der modernen Welt“ halten. Doch die Behörden stoppten ihn bereits am Flughafen. Die Zuständigen hätten entschieden, dass diese Rede zu gefährlich sei, um gehört zu werden: Die britische Behörden fürchteten laut Medienberichten eine „Aufstachelung zum Rassenhass“.

Nach Angaben des „Evening Standard“ wollte Sellner am Samstag ursprünglich bei einer „Meinungsfreiheits-Konferenz“ der UKIP-Jugend sprechen. Diese Konferenz war aber aus Sicherheitsgründen abgesagt worden, weshalb Sellner im Speaker‘s Corner im Hyde Park auftreten wollte.

Rückkehr am Sonntag

Doch die als rechtsextrem eingestuften Identitären haben angekündigt, dass sie Sellners Ansprache beim Speakers’ Corner verlesen wollen. Am Samstagabend hielt sich Sellner in einem „Anhaltezentrum“ auf und soll mit einem für heute Sonntag geplanten Rückflug nach Österreich zurückkehren.

Nicht das erste Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass Sellner an der Teilnahme eines solchen Rechten-Treffens in Großbritannien gehindert wird. Bereits zweimal wurde er als Gast zu einer Veranstaltung der Jugendorganisation der Brexit-Partei UKIP eingeladen. Doch kurz vorher hatte er stets eine Absage erhalten, weil linke Aktivisten Drohbriefe gesendet hätten und es schließlich zu einer Frage der Sicherheit wurde. Dieses Mal sei er aber dennoch nach Großbritannien geflogen. Er wollte sich nichts vorschreiben lassen. Die Polizei machte ihm dabei aber einen Strich durch die Rechnung.

Yesterday, @Martin_Sellner were detained by the UK Government and effectively declared a political dissident. Some of our activists will be reading his speech at Speakers’ Corner at noon tomorrow in his stead. https://t.co/lvK535kajw #FreeSellner #FreePettibone #SpeakersCorne pic.twitter.com/a3E9ys6Q3S — Generation Identity (@GeneratIdentity) March 10, 2018