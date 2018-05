Mandatsverkauf! Bei Liste Pilz fliegen Fetzen

Der Streit um das Pilz-Comeback in den Nationalrat geht in die nächste Runde. Nachdem Pilz seine Rückkehr als Listen-Chef ankündigte, musste jemand aus seiner Partei für ihn Platz machen. Doch bis jetzt erklärt sich keiner bereit. Nun sollte Martha Bißmann, Sprecherin für Umweltschutz, der Liste Platz machen. Nach harten Verhandlungen schrieb sie am Montag überraschend auf Facebook: "Daher habe ich nun folgenden Entschluss gefasst: Ich bin und bleibe Abgeordnete zum Nationalrat in der Parlamentsfraktion der Liste Pilz." Sie habe Forderungen an die Liste Pilz gestellt, die nicht erfüllt wurden, also bleibt sie.

Kolba: Bißmann ist nicht Feministin, sondern Karrieristin

Nun schießt Klubobmann Peter Kolba zurück. Er postet auf Twitter die Forderungen von Martha Bißmann und sagt, alles eingehalten zu haben. Trotzdem würde sie nicht Platz machen. "Das Ganze ist absurd: Sie geriert sich als Feministin, ist aber in Wahrheit eine Karrieristin. Das ist untragbar", sagt Kolba gegenüber ÖSTERREICH.

Das waren die ultimativen Forderungen von Frau Martha Bissmann an die Liste Pilz. Wir haben dem bis 11.00 entsprochen. Dennoch hat Sie davor zu unserer Überraschung Ihr Angebot das Mandat an Peter Pilz zurückzugeben, zurückgezogen. Wir arbeiten an Lösungen. pic.twitter.com/Q854DasZrC — Peter Kolba (@KolbaPeter) 28. Mai 2018

Kolba versteht nicht, warum Bißmann ihr Mandat nicht zurückzieht. Völlig überraschend habe sie ihre Forderungen auf Facebook gestellt, welche die Liste Pilz alle erfüllt habe. Kolba streitet ab, Druck auf Bißmann ausgeübt zu haben. Den Druck hätten alle gehabt. Die Liste Pilz ist also zurück auf null. Die Verhandlungen um das Pilz-Comeback dürften wieder neu beginnen.