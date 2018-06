Regierung legt zu, SPÖ baut ab

Wien. Die ÖVP mit Kanzler Sebastian Kurz souverän an der Spitze – doch dahinter, im Kampf um Platz zwei – wird‘s wieder spannend. Das zeigt die aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.003 Online-Interviews, 24.-30.5., max. Schwankungsbreite3,2%).

Wäre bereits heute Neuwahl, könnte die ÖVP unverändert mit 32% der Stimmen rechnen, die Verfolger aber rücken wieder näher zusammen: Die SPÖ verliert zum zweiten Mal in Folge einen Prozentpunkt. liegt jetzt nur mehr bei 26%, die FPÖ legt zu, kommt auf 24%.

Zustimmung für Koalition. Das zeigt: der härtere Kurs bei der Mindestsicherung und die Zusammenlegung der Kasten haben der Regierung nicht geschadet. Im Gegenteil: 70% der Österreicher halten laut Umfrage die Reduktion der Krankenkassen für sinnvoll (auch wenn 37% befürchten, dass die Leistungen dadurch in Zukunft schlechter werden).

Insgesamt ist die Zustimmung zur Koalition auf 56% gestiegen.

Schwache Opposition. Während die Regierung zulegt, tritt die Opposition auf der Stelle. Neben der SPÖ verlieren auch die Neos (das zweite Minus in Folge), die nur mehr mit 5% der Stimmen rechnen können, gleichauf mit den Grünen. Pilz kommt überhaupt nur noch auf 3%.

Pilz spaltet. ÖSTERREICH wollte auch wissen, ob die geplante Rückkehr von Peter Pilz ins Parlament begrüßt wird. Hier ist die Meinung der Österreicher gespalten: 53% finden es nicht richtig, dass Pilz nach seiner gesetzlichen Rehabilitierung wieder aktiv in die Politik einsteigt, 47% sind dafür. Vor allem Männer (55%) und Höher Gebildete (56%) sind für ein politisches Comeback. Bemerkenswert: 54% der Österreicher glauben, dass die Rückkehr von Pilz seiner Liste eher schadet als nützt.

Unverändertes Bild an der Spitze beim ÖSTERREICH-Politbarometer. Bei der Frage „Welche(r) Politiker(in) ist Ihnen positiv/negativ aufgefallen?“ (Saldo bildet das Ergebnis) liegt der Kanzler unangefochten an der ersten Stelle, liegt sogar mit 39 % noch einen Prozentpunkt besser als vor zwei Wochen. Dahinter auf einem stabilen 2. Platz: Außenministerin Karin Kneissl mit 11 %. Am Ende des Feldes trotz Comeback-Chance: Peter Pilz mit minus 31 %.