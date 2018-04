Arzt tötet Geliebte mit Kokain-Penis

Ein deutscher Arzt (42) wurde verhaftet, weil er mindestens vier Frauen beim Sex heimlich Kokain verabreicht haben soll - über seinen Penis! Ein Opfer starb an den Folgen einer Überdosis. Das berichtete BILD.

Der "hervorragende Mediziner" war erst seit Juli 2016 Chefarzt an einer Klinik in Sachsen-Anhalt. An seinem Arbeitsplatz ahnte keiner, was der 42-Jährige privat trieb. Er verabredete sich über Dating-Portale mit Frauen. Im Februar brach eine Frau in seiner Wohnung zusammen, nachdem sie Oralsex mit ihm hatte. Sie starb wenig später auf der Intensivstation. Todesursache: Überdosis Kokain.

Bei Ermittlungen fand die Polizei noch weitere ehemalige Sex-Partnerinnen des angesehenen Mediziners. Sie berichteten, dass ihnen nach den Treffen schlecht wurde. Weil auch sie Oralsex mit dem Mann hatten vermuten die Beamten, dass ihnen das Kokain über den Penis zugeführt wurde.

Der Arzt wird derzeit in der Uni-Klinik Magdeburg entgiftet. Zu den Vorwürfen schweigt er.