Melania provoziert die ganze Welt

Gedankenlos, politisches Statement, oder bloss empörend dumm? First Lady Melania, 48, hatte die olivgrüne Jacke von der Stange für 39 Dollar an, als sie Donnerstagabend am Airport Andrews bei Washington das Flugzeug zur mexikanischen Grenze bestieg. Im Graffiti-Stil mit weißer Schrift spannte sich über den ganzen Rücken: „Es ist mir wirklich egal - und Euch?“ („I really don‘t care - Do u?“).

Wirbel

Zumindest während ihres Besuches in einem Heim für Kinder in Texas trug sie die Jacke nicht. Wohl aber wieder auf dem Heimflug nach Washington. Die ganze Welt rätselt seither, was Melania „egal ist?". Was steckt hinter ihrer Jacken-Botschaft?

Interpretation Nummer 1: Null Anteilnahme. Flüchtlingskinder und die Diskussion über das unmenschliche Auseinanderreißen von Flüchtlingsfamilien kümmern sie nicht. Auch war die Aufschrift keine verdeckte Botschaft, sondern bloß ein geschmackloser Modegag. Schon auf dem Flug zu Flutopfern trug sie High Heels.

Interpretation Nummer 2: Sie habe die Jacke ihrem Mann vor Abflug präsentiert. Er schrieb später via Twitter: Seine Frau habe die Botschaft klar an die Fake-News-Medien adressiert. Sie habe verstanden, wie unaufrichtig diese seien, und das sei ihr nunmehr wirklich egal.

Interpretation Nummer 3: Die Botschaft richtete sich offen gegen US-Präsident Trump. Die Frist Lady hat in den vergangenen Tagen mehrmals öffentlicht die Familientrennungen bei Flüchtlingen in den USA kritisiert.

Empörung

Fakt ist: Mit der Jacke hat sie weltweit heftige Empörung ausgelöst. Im Netz formt sich bereits unter dem Hashtag“#IReallydocare“ eine Gegenbewegung(siehe links unten).