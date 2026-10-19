oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Unfall in Linz

18-jähriger Radfahrer verstorben: Linz trauert um Fußballer

Junger Fußballer gestorben
© Privat
Der Unfall ereignete sich am Weg ins Training.
OE24 auf Google bevorzugen

Der 18-jährige Radfahrer, der vergangenen Mittwoch in Linz nach dem Zusammenstoß mit einem Auto reanimiert worden war, ist am Sonntagvormittag im Krankenhaus gestorben. David Jankovic war gegen einen Pkw geprallt, der auf dem Mehrzweckstreifen stehengeblieben war.

Auch interessant

Was bringt ein Lorbeerblatt in der Handyhülle?

Rassismus-Vorwürfe! Demirbay bricht sein Schweigen über DFB-Ende

Noch ein Raiffeisen-Werk sperrt zu

Schnittwunde am Hals

Dabei erlitt er eine schwere Schnittwunde am Hals. Nach der Erstversorgung wurde der lebensgefährlich Verletzte ins Spital eingeliefert. Dort erlag er vier Tage später, am Sonntagvormittag, seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit.

In einem Facebook-Posting verabschiedete sich die Union Babenberg Linz-Süd mit bewegenden Worten von David: "Du warst ein besonderer Mensch, immer für uns da, hast uns zum Lachen gebracht und unser Leben auf so viele Weisen bereichert." Der Verein kündigte an, die gesamten Einnahmen eines bevorstehenden Heimspiels an Davids Familie weiterzugeben und das Spiel in Trauerflor zu bestreiten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Smarthome-Anbieter Loxone gehackt: Kundeninstallationen nicht betroffen

'Methusalem-Kicker' spielt in Japan weiter

Wütende Rückkehr nach New Orleans

18-jähriger Radfahrer verstorben: Linz trauert um Fußballer

Bodenschutz: WWF zeigt Wildwuchs von Betriebsgebieten auf

Pärchen lächelt in die Kamera – aber etwas stimmt hier nicht

CIA-Chef Burns während massiver russischer Angriffe in Kiew

Hattmannsdorfer fordert Wirtschaftspatriotismus

Neues Forschungslabor, dass Metalle leichter macht

850.000 Euro für Kasberg-Rettung genehmigt