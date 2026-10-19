18-jähriger Radfahrer verstorben: Linz trauert um Fußballer

Der Unfall ereignete sich am Weg ins Training.

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Der 18-jährige Radfahrer, der vergangenen Mittwoch in Linz nach dem Zusammenstoß mit einem Auto reanimiert worden war, ist am Sonntagvormittag im Krankenhaus gestorben. David Jankovic war gegen einen Pkw geprallt, der auf dem Mehrzweckstreifen stehengeblieben war.

Schnittwunde am Hals

Dabei erlitt er eine schwere Schnittwunde am Hals. Nach der Erstversorgung wurde der lebensgefährlich Verletzte ins Spital eingeliefert. Dort erlag er vier Tage später, am Sonntagvormittag, seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit.

In einem Facebook-Posting verabschiedete sich die Union Babenberg Linz-Süd mit bewegenden Worten von David: "Du warst ein besonderer Mensch, immer für uns da, hast uns zum Lachen gebracht und unser Leben auf so viele Weisen bereichert." Der Verein kündigte an, die gesamten Einnahmen eines bevorstehenden Heimspiels an Davids Familie weiterzugeben und das Spiel in Trauerflor zu bestreiten.