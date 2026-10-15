20-Euro-Bonus: oe24-Ticketaktion für Schlagernacht

Am 5. Dezember wird die Wiener Stadthalle zu einer riesigen Partyzone für alle Schlagerfans – mit Top-Stars, Kult-Hits und sechs Stunden voller Gänsehautmomente. Achtung: Wer über ticket24.at bucht, erhält 20 Euro Bonus pro Ticket!

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Melissa Naschenweng, Matthias Reim, Oli.P, Pietro Basile, Vincent Gross, die Draufgänger und Anna-Maria Zimmermann stehen bereits auf dem Programm der "Schlagernacht des Jahres 2026". Und das ist noch nicht alles: Hinter den Kulissen wird eifrig daran gebastelt, das Line-up in der Wiener Stadthalle mit weiteren Stars zu bestücken. Von unvergesslichen Klassikern bis zu modernen Partyhits ist Mitsingen am 5. Dezember ausdrücklich erwünscht, wenn Freunde, Familien und Schlagerfans zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern und zu tanzen.

ACHTUNG: Alle Interessierten dürfen sich auf einen ganz besonderen Ticket-Vorteil freuen - im Rahmen der Kooperation mit ticket24.at gibt es 20 Euro Bonus pro Ticket! Wer also zur Schlagernacht in die Wiener Stadthalle kommen möchte, sollte sich dieses einzigartige Angebot ganz genau ansehen.

Matthias Reim © Max Patzig

Die Stars werden auf der Schlagernacht-Bühne, die eine unvergleichbare Nähe zu den Fans zulässt, mit perfekt abgestimmten Showelementen, beeindruckenden Lichteffekten und visuellen Highlights in Szene gesetzt. Sobald der Countdown läuft und der erste Act das mehrstündige Programm im Festivalflair eröffnet, gibt es kein Halten mehr: Mit den Idolen abklatschen, ein Selfie abstauben oder gemeinsam den Refrain einer Schlager-Hymne singen – bei der Schlagernacht ist ALLES möglich!