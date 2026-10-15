oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Mit Naschenweng & Co

20-Euro-Bonus: oe24-Ticketaktion für Schlagernacht

OR
von
Frau mit blauer Jacke und Rock posiert vor pinkem Hintergrund.
© Anelia Janeva
Am 5. Dezember wird die Wiener Stadthalle zu einer riesigen Partyzone für alle Schlagerfans – mit Top-Stars, Kult-Hits und sechs Stunden voller Gänsehautmomente. Achtung: Wer über ticket24.at bucht, erhält 20 Euro Bonus pro Ticket!
OE24 auf Google bevorzugen

Melissa Naschenweng, Matthias Reim, Oli.P, Pietro Basile, Vincent Gross, die Draufgänger und Anna-Maria Zimmermann stehen bereits auf dem Programm der "Schlagernacht des Jahres 2026". Und das ist noch nicht alles: Hinter den Kulissen wird eifrig daran gebastelt, das Line-up in der Wiener Stadthalle mit weiteren Stars zu bestücken. Von unvergesslichen Klassikern bis zu modernen Partyhits ist Mitsingen am 5. Dezember ausdrücklich erwünscht, wenn Freunde, Familien und Schlagerfans zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern und zu tanzen.

Auch interessant

Wiens Super-Gourmetmarkt: Genusswelten

Kopftuchverbot: Kaum zusätzliche Abmeldungen

Trump droht mit DIESER Bombe auf den Iran

ACHTUNG: Alle Interessierten dürfen sich auf einen ganz besonderen Ticket-Vorteil freuen - im Rahmen der Kooperation mit ticket24.at gibt es 20 Euro Bonus pro Ticket! Wer also zur Schlagernacht in die Wiener Stadthalle kommen möchte, sollte sich dieses einzigartige Angebot ganz genau ansehen.

Ein Mann singt lächelnd auf einer Bühne mit gelbem Lichterhintergrund.
Matthias Reim © Max Patzig

Die Stars werden auf der Schlagernacht-Bühne, die eine unvergleichbare Nähe zu den Fans zulässt, mit perfekt abgestimmten Showelementen, beeindruckenden Lichteffekten und visuellen Highlights in Szene gesetzt. Sobald der Countdown läuft und der erste Act das mehrstündige Programm im Festivalflair eröffnet, gibt es kein Halten mehr: Mit den Idolen abklatschen, ein Selfie abstauben oder gemeinsam den Refrain einer Schlager-Hymne singen – bei der Schlagernacht ist ALLES möglich!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Petition: Wiener Flakturm soll für immer brennen

So eigen brüten Schönbrunns Felsenpinguine

Nach 170 Jahren: Wiener Ziegel-Riesen müssen weg

Augustin: Straßenzeitung wird digital

Kult-Würstelstand bekommt neuen Namen und Chef

Wiens Super-Gourmetmarkt: Genusswelten

Wien kürzt Förderung für Weihnachtsbeleuchtung um die Hälfte

Krebstherapie: Sensation an der TU Wien

20-Euro-Bonus: oe24-Ticketaktion für Schlagernacht

Verteilerkreis: Mega-Umbau verzögert