Wiens Super-Gourmetmarkt: Genusswelten

Die "GENUSSWELTEN Herbst Edition" verwandelt das Palais Auersperg in Wien vom 16. bis 18. Oktober in einen exklusiven Gourmetmarkt.

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Besucher können von Aussteller zu Aussteller schlendern, Spezialitäten verkosten, Lieblingsprodukte direkt einkaufen und sich vor Ort kulinarisch verwöhnen lassen.

Das Event ist leicht mit den Linien U2, U3 (Volkstheater/Rathaus) und verschiedenen Straßenbahnen erreichbar. Geöffnet ist Freitag (14-19 Uhr), Samstag (10-18 Uhr) und Sonntag (10-17 Uhr). Reguläre Tagestickets kosten 18 Euro (ermäßigt 15 Euro), Kinder bis 12 Jahre haben in Begleitung freien Eintritt.

Verkostungen als kulinarischer Höhepunkt

Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, kann exklusive, kostenpflichtige Verkostungen in kleinen Gruppen hinzubuchen. Hier geben Experten ihr Wissen weiter: Bei der Matcha-Verkostung (30 Euro) lädt Leiter Andreas dazu ein, "das Kultgetränk aus Japan in all seinen Facetten zu genießen". Weinimporteur Louis-Pierre Laroche verspricht bei seiner Blindverkostung von Crémant und Champagner (65 Euro) eine "spannende Entdeckungsreise", bei der auch "einige Piraten dabei sind, um Verwirrung zu stiften". Jeremy Ilkanaev präsentiert ausgewählte schwarze und rote Kaviarsorten (49 Euro), während Panagiotis Giannoutsos auf Englisch die geschmackliche Vielfalt von Olivenöl (25 Euro) veranschaulicht. Abgerundet wird das Angebot durch Michael Müllner, der zu einer Whisky-Weltreise (47 Euro) von Australien bis Schottland einlädt.