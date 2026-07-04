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Parade abgesagt

250 Jahre USA: Rekord-Hitze crasht Trumps Mega-Feier

Mann mit Sonnenbrille und pinkem Tuch schützt sich in Hitze in Washington, DC.
© EPA
Heute feiern die USA ihren 250. Geburtstag.
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Der heutige Samstag ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten. Am späten Abend soll es in Washington ein riesiges Feuerwerk geben, das von mehreren Standorten gezündet wird. Bereits am Freitag flogen mit lautem Getöse immer wieder Kampfjets über die Köpfe der Einwohner Washingtons hinweg, heute wird es erneut viele Flüge geben.

© APA/AFP/MANDEL NGAN

Was die Feierlaune vieler Menschen wohl beeinträchtigt: Seit Tagen ächzt die US-Hauptstadt unter sengender Hitze um die 40 Grad. Trump hält das nicht ab - im Gegenteil: Er will "eine richtig lange Rede halten, nur um zu zeigen, dass ich alles schaffen kann", hatte er in dieser Woche angekündigt. Sein Auftritt ist für 21.45 Uhr US-Ostküstenzeit (Sonntag, 3.45 Uhr MESZ) geplant. Für den Vormittag ist bereits eine große Parade in der Stadt wegen der extremen Hitze abgeblasen worden.

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Trump steht aktuell innenpolitisch massiv unter Druck. Vor allem am Iran-Krieg stoßen sich viele Menschen im Land. Seine Zustimmungswerte sind schon lange niedrig. Viele Amerikaner sind kriegsmüde, während die US-Regierung das Kriegerethos beschwört. Der Präsident trat in den vergangenen Tagen verstärkt rund um die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag auf und nutzte seine Reden auch dazu, um die aus seiner Sicht Erfolge seiner zweiten Amtszeit hervorzuheben.

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