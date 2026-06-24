40 Grad: Jetzt wird es noch heißer

Der Höhepunkt der Hitzwelle steht bevor.

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40 Grad:

Ganz Österreich stöhnt bereits seit Tagen unter der Hitze, der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle steht Österreich aber erst vor. Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen verbreitet Werte deutlich über der 35-Grad-Marke, regional sind sogar bis zu 40 Grad möglich.

Zur Wochenmitte sorgt hoher Luftdruck zunächst für überwiegend sonniges und trockenes Wetter. Nur im Westen und Süden bilden sich über den Bergen einzelne Quellwolken, vereinzelt sind südlich des Alpenhauptkamms Regenschauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen bereits 27 bis 35 Grad.

Am Donnerstag legt die Hitze noch einmal zu. In den meisten Landesteilen scheint die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Lediglich über den Alpengipfeln entstehen im Tagesverlauf einige Quellwolken, vereinzelt sind im Südwesten Regenschauer oder Gewitter möglich. Die Höchstwerte steigen auf 28 bis 37 Grad.

Am Freitag setzt sich das hochsommerliche Hochdruckwetter nahezu unverändert fort. Die Sonne dominiert, lediglich über dem Bergland bilden sich einige meist harmlose Quellwolken. Regenschauer und Gewitter bleiben auf den Südwesten beschränkt. Mit Temperaturen zwischen 30 und 38 Grad erreicht die Hitze ein außergewöhnlich hohes Niveau. Die höchsten Werte werden im Osten des Landes erwartet.

Höhepunkt der Hitzewelle

Auch am Samstag geht die Hitzewelle in die nächste Runde. Im ganzen Land ist mit viel Sonnenschein zu rechnen, vielerorts bleibt es sogar wolkenlos. Während sich in Tirol und Vorarlberg am Nachmittag einzelne Gewitter entwickeln können, steigen die Temperaturen erneut auf 33 bis 38 Grad. Besonders in den östlichen Landesteilen wird die Belastung durch die anhaltende Hitze immer größer.

Der eigentliche Höhepunkt dürfte schließlich am Sonntag erreicht werden. Östlich von Salzburg scheint nahezu ungetrübt die Sonne, während sich im Westen zunehmend kräftige Gewitter bilden. Dort drohen Starkregen, stürmische Böen und lokal auch Hagel. Bevor die Gewitter für etwas Abkühlung sorgen können, steigen die Temperaturen jedoch noch einmal auf extreme Werte an. Im Nordosten Österreichs sind Spitzenwerte von bis zu 39 Grad möglich. Auch die 40 Grad-Marke ist dabei absolut in Reichweite.