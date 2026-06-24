Bauernregel: Das bedeutet ein sonniger Johannistag

Der 24. Juni, besser bekannt als Johannistag, gilt seit Jahrhunderten als wichtiger Orientierungspunkt in der Wetterbeobachtung.

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Zahlreiche Bauernregeln beschäftigen sich mit diesem Datum und sollen Hinweise darauf geben, wie sich die kommenden Wochen entwickeln.

Besonders erfreulich sind die Aussichten, wenn sich das Wetter am Johannistag von seiner sonnigen Seite zeigt. Eine alte Bauernregel besagt: "Ist Johanni trocken und warm, macht das den Bauern nicht arm." Dahinter steckt die Erfahrung, dass stabiles und freundliches Wetter Ende Juni häufig mit guten Wachstumsbedingungen für viele Feldfrüchte verbunden ist.

So bleibt es viele Tage

Auch die Regel "Wie das Wetter an Johanni war, so bleibt es viele Tage gar" deutet darauf hin, dass ein sonniger und trockener 24. Juni als Vorbote einer längeren Schönwetterphase gesehen wird. Für Landwirte bedeutete das früher gute Chancen auf eine erfolgreiche Heu- und Getreideernte, da trockene Witterung die Feldarbeit erleichtert.

Zwar lassen sich moderne Wetterprognosen nicht aus Bauernregeln ableiten, doch viele dieser Weisheiten beruhen auf jahrhundertelangen Beobachtungen. Ein freundlicher Johannistag wurde daher schon immer als gutes Zeichen gewertet – nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für alle, die auf einen warmen und sonnigen Sommer hoffen.

Mit Blick auf das aktuelle Wetter passt die alte Bauernweisheit jedenfalls gut ins Bild: Sonnenschein am Johannistag gilt traditionell als Versprechen für eine weiterhin sommerliche Witterung in den kommenden Wochen.