A8 wegen Rauch gesperrt - "Massive Staus"

Ein Waldbrand am Chiemsee sorgt für Staus auf der A8 (Salzburg - München) in beide Richtungen.

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Weil am Chiemsee in Bayern nahe der Autobahn Tausende Quadratkilometer Wald und Moor in Flammen stehen, ist die nahe gelegene A8 (Salzburg - München) komplett gesperrt. Durch den aufsteigenden Rauch komme es zu Sichtbehinderungen, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr warnt auch die Bevölkerung und bittet, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der Früh soll auch ein Hubschrauber der Polizei bei den Löscharbeiten helfen und Wasser über dem brennenden Gebiet abwerfen.

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Wie lange die Sperre der Autobahn zwischen Übersee und Bernau noch dauert, war unklar. Das hänge vor allem von der Windrichtung und der Geschwindigkeit der Löscharbeiten ab, so der Sprecher weiter. Seit dem späten Sonntagabend versuchen rund 200 Feuerwehrleute, den Flammen Einhalt zu gebieten.

Auf der gesperrten A8 bildete sich am Montag in der Früh in beiden Richtungen rasch ein Stau, teilte der ÖAMTC mit. Es gebe "massive Staus", sagte ein Sprecher des Mobilitätsklubs. Er empfahl, rechtzeitig und großräumig auszuweichen, da es auch auf der Umleitungsstrecke bereits zu Staus komme.