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Flughafen bleibt zu

Ätna rumort weiter: Rote Warnung für Flugverkehr

Leuchtende Lavaströme fließen bei Nacht während eines Ausbruchs vom Ätna, Rauch steigt auf.
© Anadolu via Getty Images
Der Ätna auf Sizilien rumort wieder. Wegen einer Eruptionswolke, deren Höhe auf rund vier Kilometer geschätzt wird, blieb der Flughafen der sizilianischen Stadt Catania Dienstagfrüh weiterhin geschlossen.
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Bis 10.00 Uhr sind Landungen und Starts ausgesetzt, teilte die Betreibergesellschaft des Airports mit. Das Beobachtungszentrum für den Ätna gab eine rote Warnung für den Flugverkehr heraus. Dies ist die höchste Stufe auf der vierstufigen Warnskala.

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Die Schließung des Flughafens Catania seit Montagnachmittag verursachte erhebliche Probleme für Sizilien-Reisende. Viele Flüge wurden auf die Flughäfen Palermo und Comiso umgeleitet. Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätnas war es im August zu einer längeren Unterbrechung des Flugverkehrs am Flughafen von Catania gekommen. Dies hatte tagelang für Behinderungen gesorgt.

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