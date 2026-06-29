Airfryer-Deal: Diese Heißluftfritteuse könnte Ihre Küche verändern

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Wer bisher dachte, eine Heißluftfritteuse sei nur für Pommes gedacht, sollte sich dieses Angebot ansehen. Dere COSORI Airfryer mit zwei Kammern und riesigen 10,8 Litern Fassungsvermögen gehört zu den beliebtesten Modellen auf Amazon – und ist aktuell deutlich reduziert erhältlich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten

Der größte Vorteil der COSORI liegt in ihrem Doppelkammer-System. So können Sie beispielsweise knusprige Pommes in der einen und Gemüse, Fisch oder Hähnchen in der anderen Kammer zubereiten. Unterschiedliche Temperaturen und Garzeiten stellen dabei kein Problem dar.

Gerade Familien oder alle, die mehrere Portionen auf einmal kochen möchten, profitieren von dieser Flexibilität enorm.

10,8 Liter Volumen für die ganze Familie

Mit insgesamt 10,8 Litern Fassungsvermögen gehört die COSORI zu den größeren Modellen auf dem Markt. Dadurch eignet sie sich nicht nur für Snacks oder kleine Portionen, sondern auch für komplette Mahlzeiten.

Ob Ofengemüse, Hähnchen, Lachs, Kartoffeln oder sogar Desserts – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Knusprige Ergebnisse mit weniger Öl

Dank der innovativen Mehrfach-Luftgeschwindigkeit werden Speisen gleichmäßig gegart und erhalten die typische knusprige Oberfläche, für die Heißluftfritteusen mittlerweile bekannt sind. Gleichzeitig wird deutlich weniger Öl benötigt als bei klassischen Fritteusen.

Großes Gerät, überraschend kompakt

Trotz ihrer Größe benötigt die COSORI laut Hersteller bis zu 41 Prozent weniger Platz als vergleichbare Modelle mit ähnlicher Kapazität. Damit passt sie auch in Küchen, in denen die Arbeitsfläche begrenzt ist.

Das Angebot

Aktuell ist der COSORI Airfryer für 141,07 Euro statt 172,58 Euro erhältlich. Angesichts der Ausstattung, der zwei getrennten Garzonen und der hohen Beliebtheit auf Amazon gehört dieses Angebot derzeit zu den interessantesten Optionen für alle, die ihre Küche um eine leistungsstarke Heißluftfritteuse erweitern möchten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.