Dieses smarte Bewässerungssystem kostet aktuell weniger als 40 Euro

Der Sommer ist da, die Temperaturen steigen – und damit auch der Aufwand im Garten. Wer nicht jeden Abend mit der Gießkanne durch den Garten laufen möchte oder im Urlaub seine Pflanzen versorgt wissen will, sollte sich dieses Amazon-Angebot genauer ansehen.

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Der WLAN-Bewässerungscomputer von AnseTo ist aktuell für nur 38,30 Euro statt 50,39 Euro erhältlich. Damit sparen Sie derzeit 24 Prozent auf eine smarte Lösung, die Ihren Garten praktisch von selbst bewässert.

Das System lässt sich bequem über die App steuern. Egal ob vom Sofa, aus dem Büro oder sogar aus dem Urlaub – Sie können die Bewässerung jederzeit starten, stoppen oder anpassen.

Zwei Ausgänge für mehr Flexibilität

Besonders praktisch: Der Bewässerungscomputer verfügt über zwei getrennte Ausgänge. So können beispielsweise Rasen und Blumenbeete unabhängig voneinander bewässert werden – mit unterschiedlichen Zeiten und Intervallen.

Automatische Zeitpläne und Regenverzögerung

Einmal eingerichtet übernimmt das System die Arbeit für Sie. Individuelle Zeitpläne sorgen dafür, dass Ihre Pflanzen genau dann Wasser bekommen, wenn sie es benötigen. Die integrierte Regenverzögerung verhindert zudem unnötiges Gießen bei schlechtem Wetter.

Smarte Bewässerungssysteme setzen zunehmend auf automatische Zeitpläne, App-Steuerung und wetterabhängige Anpassungen, um Wasser effizienter zu nutzen und den Pflegeaufwand zu reduzieren.

Perfekt für Urlaub und heiße Sommertage

Gerade während der Urlaubszeit oder an besonders heißen Tagen kann eine automatische Bewässerung schnell zum Retter für Rasen, Balkonpflanzen und Hochbeete werden. Statt sich Sorgen um vertrocknete Pflanzen zu machen, erledigt das System die Arbeit zuverlässig im Hintergrund.

Fazit

Für aktuell 38,30 Euro gehört dieses Modell zu den günstigsten Möglichkeiten, den eigenen Garten smarter zu machen. Wer diesen Sommer weniger gießen und mehr genießen möchte, findet hier ein besonders spannendes Amazon-Angebot.

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