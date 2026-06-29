Amazon-Deal: Das ist der beste E-Scooter für den Sommer!

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Mehr Reichweite, mehr Komfort, weniger Stau! Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, auf einen E-Scooter umzusteigen, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. Der Xiaomi E-Scooter ist aktuell deutlich reduziert erhältlich und kombiniert moderne Technik mit Alltagstauglichkeit – egal ob für den Arbeitsweg, die Uni oder spontane Fahrten durch die Stadt.

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Statt der ursprünglichen 605,03 Euro kostet der beliebte E-Scooter derzeit nur noch 504,19 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 17 Prozent beziehungsweise über 100 Euro.

Bis zu 70 Kilometer Reichweite

Besonders beeindruckend ist die Reichweite von bis zu 70 Kilometern, die je nach Modell möglich ist. Damit gehören tägliche Ladepausen der Vergangenheit an. Auch längere Strecken oder mehrere Tage Nutzung sind problemlos möglich.

Dank der gesetzlichen Begrenzung auf 20 km/h ist der Scooter selbstverständlich für den Straßenverkehr zugelassen und kann direkt eingesetzt werden.

Xiaomi E-Scooter mit Straßenzulassung © Xiaomi

Steigungen? Kein Problem

Mit einer Steigfähigkeit von bis zu 25 Prozent bewältigt der Xiaomi E-Scooter auch anspruchsvollere Strecken und hügelige Stadtgebiete souverän. Die verbauten Luftreifen sorgen dabei für zusätzlichen Fahrkomfort und absorbieren Unebenheiten deutlich besser als klassische Vollgummireifen.

Xiaomi E-Scooter mit Straßenzulassung © Xiaomi

Sicherheit steht im Mittelpunkt

Ausgestattet mit Dual-Bremssystem, integriertem Display und einer praktischen Smartphone-App bietet der E-Scooter alles, was man von einem modernen Modell erwartet. Geschwindigkeit, Akkustand und Fahrdaten lassen sich jederzeit bequem im Blick behalten.

Für Pendler, Studenten und Freizeitfahrer

Gerade im Sommer ist ein E-Scooter oft die schnellste und angenehmste Alternative zu überfüllten Öffis oder langen Parkplatzsuchen. Gleichzeitig fallen die laufenden Kosten im Vergleich zum Auto minimal aus.

Xiaomi E-Scooter mit Straßenzulassung © Xiaomi

Unser Fazit

Wer ohnehin über die Anschaffung eines E-Scooters nachdenkt, bekommt hier ein besonders attraktives Gesamtpaket aus Reichweite, Komfort und Ausstattung. Die aktuelle Preisreduktion von über 100 Euro macht das Angebot zusätzlich interessant.

504,19 Euro statt 605,03 Euro: Für alle, die diesen Sommer flexibel, schnell und elektrisch unterwegs sein möchten, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt für den Umstieg sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.