Weber Holzkohlegrill: Kugelgrill im Amazon-Deal!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Der Duft von Holzkohle, knusprige Grillwürstel und lange Sommerabende im Garten – für viele gehört das einfach zur warmen Jahreszeit dazu. Wer noch auf der Suche nach dem passenden Grill ist, sollte sich dieses Amazon-Angebot genauer ansehen: Der beliebte Weber Compact Kettle Holzkohlegrill mit 57 cm Grillfläche ist aktuell für nur 102,55 Euro statt 151,25 Euro erhältlich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Klassiker unter den Holzkohlegrills

Wenn es um Holzkohlegrills geht, gehört Weber seit Jahren zu den bekanntesten Herstellern überhaupt. Der Compact Kettle überzeugt mit seinem klassischen Kugeldesign und bietet ausreichend Platz für Familienfeiern, Grillabende mit Freunden oder spontane Gartenpartys.

Mit einer großzügigen Grillfläche von 2.342 cm² finden problemlos Steaks, Gemüse, Burger und Würstchen gleichzeitig Platz auf dem Rost.

Weber Compact Kettle Holzkohlegrill 57 cm © Weber

Perfekte Temperaturen dank integriertem Thermometer

Ein besonderes Highlight ist das bereits integrierte Deckelthermometer. Dadurch behalten Sie die Temperatur jederzeit im Blick und können Fleisch, Fisch oder Gemüse deutlich präziser zubereiten.

Die porzellanemaillierte Oberfläche sorgt zudem für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Witterung und macht den Grill zu einem langlebigen Begleiter für viele Sommer.

Weber Compact Kettle Holzkohlegrill 57 cm © Weber

Praktisch und mobil

Dank der stabilen Räder lässt sich der Grill problemlos auf Terrasse, Balkon oder im Garten bewegen. Die integrierte Ascheauffangschale erleichtert die Reinigung nach dem Grillabend erheblich und sorgt für weniger Aufwand.

Gerade für Einsteiger ist der Weber Compact Kettle deshalb eine besonders beliebte Wahl.

Weber Compact Kettle Holzkohlegrill 57 cm © Weber

Über 48 Euro sparen

Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 151,25 Euro kostet der Bestseller aktuell nur noch 102,55 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 49 Euro beziehungsweise 32 Prozent.

Für viele Grillfans ist das einer der attraktivsten Preise der letzten Monate.

Weber Compact Kettle Holzkohlegrill 57 cm © Weber

Unser Fazit

Wer in diesem Sommer auf echtes Holzkohle-Aroma setzen möchte, bekommt mit dem Weber Compact Kettle einen bewährten Klassiker mit großem Grillrost, praktischen Funktionen und langlebiger Verarbeitung.

Unser Tipp: Gerade vor der Hauptsaison sind Weber-Angebote oft schnell vergriffen. Wer den Grill zum aktuellen Preis sichern möchte, sollte daher nicht allzu lange warten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.