Diese 3 Tablets sind im Amazon Mega-Angebot!

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Vom Einsteiger-Tablet bis zum Premium-Modell: Samsung reduziert gleich mehrere Bestseller!

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Wer aktuell mit dem Gedanken spielt, sich ein neues Tablet zuzulegen, sollte jetzt genauer hinschauen. Samsung hat gleich mehrere seiner beliebtesten Modelle deutlich reduziert – vom günstigen Allrounder für Studium und Streaming bis hin zum leistungsstarken Premium-Tablet mit S Pen für Arbeit, Kreativität und Entertainment. Die Rabatte reichen dabei bis zu 31 Prozent.

Samsung Galaxy Tab A11+: Das Preis-Leistungs-Wunder für unter 202 Euro

Das Samsung Galaxy Tab A11+ richtet sich an alle, die ein modernes Tablet zum attraktiven Preis suchen. Für aktuell nur 201,67 Euro statt 281,34 Euro erhalten Sie ein 11-Zoll-Display mit flüssigen 90 Hz, 128 GB Speicher, 6 GB RAM sowie leistungsstarke Dolby Atmos Quad-Lautsprecher.

© Samsung

Dank der integrierten KI-Funktionen eignet sich das Tablet perfekt für Streaming, Social Media, Videotelefonie oder den Uni- und Arbeitsalltag. Besonders spannend: Trotz des vergleichsweise günstigen Preises erhalten Käufer eine dreijährige Herstellergarantie.

Samsung Galaxy Tab S10 FE: Premium-Ausstattung mit S Pen

Wer mehr Leistung benötigt, sollte einen Blick auf das Samsung Galaxy Tab S10 FE werfen. Das Modell mit 10,9 Zoll Display, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz ist aktuell für 403,36 Euro statt 583,86 Euro erhältlich – eine Ersparnis von satten 180 Euro beziehungsweise 31 Prozent.

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Der bereits enthaltene S Pen macht das Tablet besonders interessant für Notizen, Zeichnungen oder produktives Arbeiten unterwegs. Gleichzeitig sorgt die lange Akkulaufzeit dafür, dass das Gerät problemlos durch den gesamten Tag kommt.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+: Das große Premium-Tablet für Kreative

Für alle, die möglichst viel Bildschirmfläche möchten, dürfte das Samsung Galaxy Tab S10 FE+ die spannendste Option sein. Das große 13,1-Zoll-Display, kombiniert mit 8 GB RAM, 128 GB Speicher und dem mitgelieferten S Pen, macht das Tablet zu einer echten Laptop-Alternative.

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Aktuell kostet das Modell 554,62 Euro statt 674,62 Euro und ist damit um 18 Prozent reduziert. Besonders für Studierende, Kreative oder Nutzer, die häufig multitasken, dürfte dieses Modell interessant sein.

Jetzt zuschlagen?

Ob günstiger Einstieg oder leistungsstarkes Premium-Gerät – die aktuellen Samsung-Angebote decken nahezu jeden Einsatzzweck ab. Gerade das Galaxy Tab A11+ für knapp über 200 Euro und das Galaxy Tab S10 FE mit über 180 Euro Ersparnis zählen aktuell zu den spannendsten Tablet-Deals auf Amazon. Wer ohnehin auf der Suche nach einem neuen Tablet ist, sollte nicht zu lange warten – stark nachgefragte Technik-Angebote sind oft schnell vergriffen.

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