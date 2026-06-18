Amazon: Samsung Galaxy S26 Ultra mit über 550 Euro Rabatt!

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Wer auf der Suche nach einem echten High-End-Smartphone ist, sollte dieses Angebot nicht verpassen. Im Rahmen der frühen Prime-Day-Aktionen ist das Samsung Galaxy S26 Ultra aktuell deutlich günstiger erhältlich.

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Statt 1.965,38 Euro kostet das Premium-Smartphone derzeit nur 1.410,76 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von satten 28 Prozent beziehungsweise mehr als 550 Euro.

Für viele Technik-Fans dürfte das aktuell zu den spannendsten Smartphone-Angeboten auf Amazon gehören.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Samsungs Flaggschiff zum Bestpreis

Auch wir in der Redaktion beobachten die aktuellen Prime-Day-Angebote genau. Gerade bei den neuesten Premium-Smartphones sind größere Preisnachlässe oft selten.

Umso interessanter ist dieses Angebot für alle, die ohnehin über ein neues Smartphone nachdenken und dabei eines der leistungsstärksten Android-Geräte auf dem Markt ins Auge gefasst haben.

200-Megapixel-Kamera für beeindruckende Fotos

Ein echtes Highlight des Galaxy S26 Ultra ist die hochauflösende 200-Megapixel-Kamera.

Ob Urlaubsfotos, Nachtaufnahmen oder detailreiche Landschaftsbilder – Samsung setzt hier auf eine Kamera-Ausstattung, die selbst anspruchsvolle Nutzer überzeugen soll.

Gerade Fotografie-Fans dürften an diesem Smartphone ihre Freude haben.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

1 TB Speicher: Platzprobleme gehören der Vergangenheit an

Wer viele Fotos, Videos, Apps oder Dokumente speichert, kennt das Problem eines vollen Speichers.

Mit satten 1 TB internem Speicher bietet das Galaxy S26 Ultra enorme Reserven und richtet sich damit besonders an Power-User, Content-Creator und Vielnutzer.

16 GB RAM für maximale Leistung

Unter der Haube arbeitet das Smartphone mit beeindruckenden 16 GB Arbeitsspeicher.

Dadurch lassen sich selbst anspruchsvolle Apps, Games und Multitasking-Aufgaben problemlos bewältigen. Das Gerät ist damit bestens für die kommenden Jahre gerüstet.

Galaxy AI als smarter Alltagshelfer

Samsung setzt beim S26 Ultra stark auf künstliche Intelligenz.

Die integrierte Galaxy AI unterstützt Nutzer bei verschiedensten Aufgaben im Alltag und bringt zahlreiche intelligente Funktionen direkt auf das Smartphone.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Mehr Privatsphäre unterwegs

Besonders interessant ist außerdem das integrierte Privacy Display.

Dieses soll verhindern, dass fremde Personen auf Reisen, im Zug oder im Café unerwünscht auf den Bildschirm blicken können – ein praktisches Extra für alle, die häufig unterwegs arbeiten oder private Inhalte schützen möchten.

Exklusive Farbvariante Cobalt Violet

Auch optisch setzt Samsung Akzente.

Die exklusive Farbvariante Cobalt Violet sorgt für einen besonders hochwertigen und modernen Look und hebt sich deutlich von klassischen Smartphone-Farben ab.

Amazon-Angebot mit Seltenheitswert

Rabatte von mehr als 550 Euro auf aktuelle Premium-Smartphones sind selbst bei großen Shopping-Events keine Selbstverständlichkeit.

Genau deshalb dürfte dieses Angebot bei vielen Samsung-Fans besonders hoch auf der Wunschliste stehen.

Fazit

Wer eines der aktuell leistungsstärksten Android-Smartphones sucht, findet mit dem Samsung Galaxy S26 Ultra ein echtes Premium-Modell mit Top-Ausstattung.

200-Megapixel-Kamera, 1 TB Speicher, 16 GB RAM, Galaxy AI und das exklusive Design machen das Gerät zu einem der spannendsten Smartphones des Jahres. Dank des aktuellen Früh-Prime-Day-Rabatts sparen Käufer derzeit mehr als 550 Euro – und genau das macht dieses Angebot zu einem echten Highlight auf Amazon.

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