Dieser Fitbit-Bestseller ist aktuell im Angebot

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Mehr Schritte im Alltag, bessere Schlafgewohnheiten oder die eigenen Fitnessziele endlich konsequent verfolgen: Fitness-Tracker gehören mittlerweile für viele Menschen zum Alltag.

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Besonders der Google Fitbit Charge 6 zählt zu den beliebtesten Modellen auf Amazon. Der Aktivitätstracker wurde allein im vergangenen Monat mehr als 1.000 Mal gekauft und ist aktuell im Rahmen der frühen Prime-Day-Angebote günstiger erhältlich.

Statt 95,80 Euro kostet der Tracker derzeit nur 85,72 Euro.

Der Fitness-Coach für das Handgelenk

Auch wir in der Redaktion haben uns das Angebot genauer angesehen.

Fitness-Tracker können dabei helfen, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen und wichtige Gesundheitsdaten stets im Blick zu behalten. Genau hier setzt der Fitbit Charge 6 an.

Der kompakte Tracker zeichnet unter anderem Schritte, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz, Trainingsaktivitäten und Schlafdaten auf.

Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker © Google

Bis zu sieben Tage Akkulaufzeit

Ein großer Vorteil gegenüber vielen Smartwatches: die Akkulaufzeit.

Laut Hersteller hält der Fitbit Charge 6 mit einer Akkuladung bis zu sieben Tage durch. Dadurch entfällt das tägliche Aufladen, das viele Nutzer bei klassischen Smartwatches stört.

Schlafanalyse und Gesundheitsfunktionen

Viele Nutzer kaufen einen Fitness-Tracker nicht nur für den Sport.

Besonders die Schlafanalyse zählt mittlerweile zu den beliebtesten Funktionen. Der Fitbit Charge 6 liefert detaillierte Einblicke in Schlafdauer und Schlafqualität und hilft dabei, eigene Gewohnheiten besser zu verstehen.

Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker © Google

Google Maps direkt am Handgelenk

Ein praktisches Highlight ist die Integration von Google Maps.

Wer zu Fuß, beim Joggen oder auf Reisen unterwegs ist, kann sich Navigationshinweise direkt auf dem Tracker anzeigen lassen und muss nicht ständig zum Smartphone greifen.

Bezahlen ohne Geldbörse

Zusätzlich unterstützt das Gerät Google Wallet.

Dadurch können Nutzer in vielen Geschäften direkt mit dem Fitness-Tracker bezahlen – praktisch für Sporteinheiten, Spaziergänge oder den Alltag.

Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker © Google

Premium-Mitgliedschaft bereits enthalten

Im Lieferumfang enthalten ist außerdem eine sechsmonatige Fitbit-Premium-Mitgliedschaft.

Diese bietet zusätzliche Auswertungen, Trainingsprogramme und Gesundheitsanalysen für Nutzer, die noch tiefer in ihre Fitnessdaten eintauchen möchten.

Amazon-Kunden kaufen den Tracker tausendfach

Der Fitbit Charge 6 gehört seit Monaten zu den beliebtesten Fitness-Trackern auf Amazon.

Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker © Google

Unsere Einschätzung aus der Redaktion

Wer keinen großen Smartwatch-Bildschirm benötigt, sondern einen schlanken Fitness-Tracker mit langer Akkulaufzeit sucht, findet hier eine interessante Alternative.

Besonders die Kombination aus Fitnessfunktionen, Gesundheitsdaten, Google Maps und Wallet macht den Fitbit Charge 6 zu einem vielseitigen Begleiter für den Alltag.

Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker © Google

Fazit

Der Google Fitbit Charge 6 richtet sich an alle, die ihre Fitness- und Gesundheitsziele besser im Blick behalten möchten.

Mit bis zu sieben Tagen Akkulaufzeit, integrierter Navigation, kontaktlosem Bezahlen und einer enthaltenen Premium-Mitgliedschaft bietet der Tracker zahlreiche Funktionen für den Alltag. Durch den aktuellen Früh-Prime-Day-Rabatt ist das beliebte Modell derzeit günstiger erhältlich als üblich.

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