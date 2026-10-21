Artemis II enthüllt: Der Mond ist in Wahrheit bunt

Die Astronauten der Mondmission Artemis II haben mit dem Mythos des rein grauen Erdtrabanten aufgeräumt und faszinierende neue Farbwelten dokumentiert. Ein nun veröffentlichter wissenschaftlicher Bericht der US-Raumfahrtbehörde NASA liefert dazu spektakuläre Daten und belegt eine erstaunliche geologische Vielfalt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Jahrzehntelang galt der Mond in der allgemeinen Wahrnehmung als leblose, graue Staubwüste mit dunklen Ebenen und helleren Kratern. Die Besatzung der Mission Artemis II widerlegte diese Annahme jedoch bereits während ihres historischen Vorbeiflugs am 6. April 2026. Nun hat die NASA am 7. Oktober die detaillierten wissenschaftlichen Auswertungen der Reise in den tiefen Weltraum vorgelegt. Der Bericht bestätigt eindrucksvoll: Unser kosmischer Nachbar schimmert in einer facettenreichen Farbpalette, die auf herkömmlichen Aufnahmen bisher kaum wahrnehmbar war.

Die vier Astronauten erkannten mit freiem Auge feine Nuancen von Grau, Schwarz, Braun, Beige und Weiß bis hin zu zarten Grün- und Blautönen. Astronautin Christina Koch verglich das Erscheinungsbild des Mondes dabei treffend mit einer "von Gelbsucht gezeichneten Wange". Besonders markant traten diese Kontraste am Aristarchus-Plateau zutage, wo gelbliche und grünliche Schattierungen die benachbarten vulkanischen Ebenen deutlich durchbrechen.

Mineralien und Einschläge formen zarten Regenbogen

Für die Forscher sind diese feinen Farbabweichungen von unschätzbarem Wert, da sie direkte Rückschlüsse auf die Entstehungsgeschichte des Trabanten erlauben:

Dieser Datawrapper Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Datawrapper“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Entstehung dieser vulkanischen Gläser geht entweder auf gigantische urzeitliche Eruptionen zurück oder entstand durch die enorme Hitzeentwicklung bei Asteroideneinschlägen, bei denen geschmolzenes Gestein erstarrte, noch bevor sich Kristalle bilden konnten.

Fünf Lichtblitze im Funkschatten der Mondrückseite

Während des Flugs hinter dem Mond bot sich der Crew ein weiteres rares Schauspiel. Als der Trabant die Sonne verdeckte und die Funkverbindung zur Erde abriss, herrschte auf der erdabgewandten Seite totale Finsternis. Unter diesen optimalen Sichtbedingungen registrierten die Raumfahrer fünf kurze Lichtblitze auf der Mondoberfläche. Fachleute führen diese Phänomene auf den Aufprall kleiner Himmelskörper zurück:

Partikelgröße: Die Gesteinsbrocken besaßen schätzungsweise lediglich einen Durchmesser von wenigen Zentimetern.

Die Gesteinsbrocken besaßen schätzungsweise lediglich einen Durchmesser von wenigen Zentimetern. Fehlender Schutz: Da der Mond keine schützende Atmosphäre besitzt, verglühen Trümmerteile nicht, sondern schlagen ungebremst ein.

Da der Mond keine schützende Atmosphäre besitzt, verglühen Trümmerteile nicht, sondern schlagen ungebremst ein. Risikoanalyse: Die Auswertung der Einschlaghäufigkeit ist essenziell für die Sicherheit künftiger Basen und Infrastrukturen.

Stundenlange Sonnenfinsternis und gigantisches Datenarchiv

Aus der Orion-Kapsel heraus beobachtete die Besatzung zudem eine fast einstündige totale Sonnenfinsternis, die weit länger dauerte als jedes irdische Pendant. Dabei traten die Sonnenkorona, das Leuchten des interplanetaren Staubs sowie ferne Sterne plastisch hervor. Am Terminator, der scharfen Licht-Schatten-Grenze, warfen kilometerhohe Gebirgszüge und tiefe Krater lange Schatten. Christina Koch hielt diesen Moment emotional fest: "Ich kann es nicht glauben … Man kann tatsächlich die Berge sehen …"

Die gewonnenen Erkenntnisse sind von zentraler Bedeutung für kommende Landungen in den extrem ausgeleuchteten Polarregionen des Mondes. Die NASA stellte der weltweiten Wissenschaftscommunity und der Öffentlichkeit hierfür ein gigantisches Datenpaket zur Verfügung: Über 800 Gigabyte Datenmaterial, rund 12.000 hochauflösende Fotos und Videos sowie achteinhalb Stunden Audioaufnahmen stehen im offiziellen Archiv zur freien Analyse bereit.