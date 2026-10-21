Drama in Texas
Tödlicher Absturz bei Militärshow: Soldat stürzt vor Football-Fans
Der Unfall ereignete sich im Alamodome in San Antonio kurz vor dem Spiel zwischen der University of Texas at San Antonio und der US-Navy. Im Rahmen einer Militärvorführung seilten sich vier Soldaten von der Hallendecke ab. Während der Aktion stürzte einer der Männer plötzlich mit hoher Geschwindigkeit auf das Spielfeld.
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Rettungskräfte eilten sofort zu dem Schwerverletzten und versorgten ihn noch vor Ort. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er an seinen Verletzungen.
15 Jahre bei der US-Luftwaffe
Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den Tech. Sgt. Ian Patterson. Er war Ausbilder bei der US-Luftwaffe und stand seit 15 Jahren im Dienst. Die Vorführung war Teil einer Veranstaltung zu Ehren von Angehörigen des Militärs und von Veteranen.
Warum es zu dem Absturz kam, ist noch unklar. Die US-Luftwaffe hat eine Untersuchung eingeleitet. Das Footballspiel wurde nach einer kurzen Verzögerung fortgesetzt.
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