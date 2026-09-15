Babler-Beben: SPÖ äußert sich

Am Mittwoch droht der SPÖP das große Babler-Beben. Nach dem oe24 über die rote Geheimsitzung berichtete, äußert sich jetzt die SPÖ.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kommt schon morgen der Babler-Sturz? Er könnte als Vizekanzler hinschmeißen, um zumindest einen Teil seiner Macht, den SPÖ-Vorsitz und ein Ministeramt, zu retten.

Video zum Thema oe24 © oe24

Aus der SPÖ-Parteizentrale versuchte man am Dienstag zu beruhigen: Es handle sich um einen "normalen Termin", bei dem es um "inhaltliche Themen" gehen würde.

"Ich verstehe, dass große Aufregung herrscht"

Der Bundesgeschäftsführer der Sozialdemokraten Klaus Seltenheim äußerte sich am Dienstag Abend, als er in der Löwelstraße vor die Kameras trat. Seltenheim sagte hinsichtlich eines möglichen Babler-Rückzuges: "Es ist nichts anderes als ein Arbeitstreffen. Ich verstehe, dass große Aufregung herrscht, ich kann das aber ins Reich der Mythen abtun".

Eine Babler-Ablöse wies Seltenheim zurück: "Es ist wirklich ein bisschen lächerlich".