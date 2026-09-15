Sozialdemokratie
Babler-Beben: SPÖ äußert sich
Kommt schon morgen der Babler-Sturz? Er könnte als Vizekanzler hinschmeißen, um zumindest einen Teil seiner Macht, den SPÖ-Vorsitz und ein Ministeramt, zu retten.
Auch interessant
oe24
© oe24
Aus der SPÖ-Parteizentrale versuchte man am Dienstag zu beruhigen: Es handle sich um einen "normalen Termin", bei dem es um "inhaltliche Themen" gehen würde.
"Ich verstehe, dass große Aufregung herrscht"
Der Bundesgeschäftsführer der Sozialdemokraten Klaus Seltenheim äußerte sich am Dienstag Abend, als er in der Löwelstraße vor die Kameras trat. Seltenheim sagte hinsichtlich eines möglichen Babler-Rückzuges: "Es ist nichts anderes als ein Arbeitstreffen. Ich verstehe, dass große Aufregung herrscht, ich kann das aber ins Reich der Mythen abtun".
Eine Babler-Ablöse wies Seltenheim zurück: "Es ist wirklich ein bisschen lächerlich".
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden