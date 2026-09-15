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Babler-Beben: SPÖ äußert sich

Ein Mann im Anzug geht durch einen Raum mit brauner Wand und Ledersessel im Hintergrund.
© APA/MAX SLOVENCIK
Am Mittwoch droht der SPÖP das große Babler-Beben. Nach dem oe24 über die rote Geheimsitzung berichtete, äußert sich jetzt die SPÖ.
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Kommt schon morgen der Babler-Sturz? Er könnte als Vizekanzler hinschmeißen, um zumindest einen Teil seiner Macht, den SPÖ-Vorsitz und ein Ministeramt, zu retten.

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Aus der SPÖ-Parteizentrale versuchte man am Dienstag zu beruhigen: Es handle sich um einen "normalen Termin", bei dem es um "inhaltliche Themen" gehen würde.

"Ich verstehe, dass große Aufregung herrscht"

Der Bundesgeschäftsführer der Sozialdemokraten Klaus Seltenheim äußerte sich am Dienstag Abend, als er in der Löwelstraße vor die Kameras trat. Seltenheim sagte hinsichtlich eines möglichen Babler-Rückzuges: "Es ist nichts anderes als ein Arbeitstreffen. Ich verstehe, dass große Aufregung herrscht, ich kann das aber ins Reich der Mythen abtun".

Eine Babler-Ablöse wies Seltenheim zurück: "Es ist wirklich ein bisschen lächerlich".

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